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影／等了20年！《公共衛生師法》立院三讀　 公衛師應考資格入法

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記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，立法院會15日三讀通過《公共衛生師法》草案，明訂公衛師的業務範圍以社區、場域為主，業務包含社區場域的環境健康風險方案、疫調防治、民眾健康調查、食品安全風險調查等規畫。此外，公衛師應考資格除了公衛系所畢業生外，醫事、公衛相關科系畢業生若修滿18個學分或從事公衛工作滿3年者，也能應考。

公共衛生師對台灣民眾來說，不是那麼熟悉的職業，但歐美國家早在2003年就開始推動公衛師認證，台灣20年來也有相關人士在努力推動，但仍不受重視。今年因新冠肺炎肆虐全球，公共衛生開始受到重視，《公共衛生師法》也因而受到高度關注，朝野黨團也強力推動，力拚能夠在立法院早日三讀。

《公共衛生師法》在過去難以通過的原因，主要在於應考資格的爭議，衛福部日前表態希望入法，盼藉此消弭爭端，立法院社會福利及衛生環境委員會日前在審查公衛師法草案時，雖然朝野一度分歧，最後仍達成共識。

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍，有旅客甚至穿著全身防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲桃園機場全面加強邊境管制，有旅客甚至穿著全身防護衣。（圖／記者李毓康攝）

三讀條文明定，除了國內外符合教育部認採規定的公衛系所、學位學程的畢業生能應考公衛師，也明定醫事、公衛相關系所畢業生如果曾修習公衛課程18學分以上領有證明，或有從事公衛相關工作3年以上證明，也能應考。

條文規定，非領有公共衛生師證書者，不得使用公衛師名稱，若曾被撤銷或廢止公衛師證書，或因業務有關犯罪行為，受1年有期徒刑以上刑之判決確定，而未受緩刑之宣告者，都不得充任公衛師。

▲▼立法院院會 公共衛生師法草案 三讀 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會三讀通過《公共衛生師法》草案。（圖／記者屠惠剛攝）

三讀條文明定，公衛師執業可受聘於醫事、健康照護或長照機構、公衛師事務所或其他主管機關認可機構。若公衛師已在規定處所執業2年，得向各縣市主管機關申請許可單獨或與其他公衛師聯合設立公衛師事務所，並由衛福部訂定申請許可、收費規定、廣告內容限制等辦法。

條文規定，公衛師的業務範圍以社區、場域為主，業務包含社區場域的環境健康風險方案、疫調防治、民眾健康調查、食品安全風險調查等規畫。公衛師除非兼具醫事人員資格，否則執行業務時不得涉及醫療行為，而公衛師有接受政府指定辦理突發緊急或重大公共衛生事件義務。

三讀條文也明定，公衛師執行業務應遵守專業倫理，非領有公衛師證書卻使用公衛師稱號，或無正當理由洩露業務所知悉的秘密，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。此外，若違反名稱使用與變更、申請設立許可之條件，處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並令其限期改善，屆期未改善者，則處一個月以上、一年以下停業處分。

▼《公共衛生師法》草案三讀通過，朝野立委與立法院長游錫堃合影留念。（圖／記者李毓康攝）

▲▼公共衛生師法草案三讀通過,朝野立委與立法院長游錫堃合影留念。（圖／記者李毓康攝）

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