　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《監察法》修法刪除違憲條文　柯建銘喊話監院：不必再做無謂的捍衛

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 監察院。（圖／ETtoday資料照）

▲監察院。（圖／ETtoday資料照）

記者林銘翰／台北報導

立法院司法及法制委員會14日初審《監察法》，會中通過刪除第17條條文，將現行懲戒機關對彈劾案超過3個月未結辦者，監察院得質問等規定刪除，全案不須交由黨團協商，後續提送院會處理。民進黨團總召柯建銘表示，《監察法》第17條違反權力分立原則，已經徹底違憲，呼籲監察院大可不必再做這種無謂的捍衛，「最後的頑強、最後的抵抗都是沒有用的」。

現行《監察法》第17條規定，懲戒機關對彈劾案逾3個月尚未結辦者，監察院得質問之，經質問後並經調查確有故意拖延之事實者，監察院對懲戒機關主辦人員得逕依本法第6條或第19條的規定辦理之。

民進黨團在提案說明中指出，根據憲法第77條明定，公務員的懲戒由司法院掌理，而掌理公務員懲戒事件的公務員懲戒委員會是司法機關，基於權力分立原則，其職權的行使應受其他憲法機關的尊重。

民進黨團表示，懲戒機關均已法庭化，依法應獨立行使審判權，為維護憲政體制，以及依據公務員懲戒委員會組織法及法官法的規定，懲戒機關依法應獨立行使審判權，但本條文賦與監察院質問懲戒機關的權限，逾越監察權對司法權制衡的界限，已屬干涉審判並違反憲法權力分立原則，有欠妥適且不合時宜，因此提案刪除。

▲▼立法院內政委員會-柯建銘。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者黃克翔攝）

立法院司法及法制委員會14日審查《監察法》刪除第17條條文草案，監察院秘書長傅孟融表示，《監察法》第17條的立法意旨是在督促懲戒機關，若有故意拖延審議情事者，得對懲戒機關主辦人員行使彈劾權或糾舉權，藉以追究其行政責任。

傅孟融指出，監察院行使質問的目的，是促使其善盡行政監督之責，並且本於憲法職權調查懲戒機關，對於審理程序有無故意拖延情事，從外部監察機關的立場，與立法機關行使「質詢」有所不同。

▲▼監察院長張博雅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察院長張博雅。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，柯建銘表示，過去民進黨執政的時候，國民黨利用國會多數暴力，讓監察院三年多沒有監察院長，後來前總統馬英九提名了監察委員，監察院長就是王建煊，「那段時期是監察院最黑暗的時代」，本屆監察院長張博雅掃除過去的陰霾，至少讓監察院回到一個比較正常的軌道，面對即將換屆，「未來監察院長是誰，我們尊重提名，監察委員是誰，我們也尊重」，但是一定是有新有舊，不管傅孟融會不會留任，歷史都會看待這一刻。

柯建銘指出，他站在憲政體制的理論上討論，歷史問題應予以解決，《監察法》第17條違反權力分立原則，徹底違憲，監察院做監察院做的事情、司法院做司法院的事情、立法院做立法院的事情，這就是最淺顯的權力分立原則，沒有檢察機關可以去干涉司法機關，不僅是逾越了對司法權制衡的界線，也干涉到司法審判。

柯建銘說，民進黨團提出修法就是要解決問題，只要把這條修掉，20幾年來的歷史糾葛就會全部不見，請監察院不要做違憲的言論，希望現在整個國家是往正常的方向一直邁進。

其他人也看了這些...

2張圖看蔡英文520就職交通管制範圍　改道動線看這裡！
蔡英文520就職貴賓邀請函、禮盒曝光　視覺設計是27歲的「她」
一張圖看蔡英文520就職典禮流程　200人觀禮「防疫國家隊入列」

更多熱門新聞...

蔡英文520就職演說內容曝光　兩岸論述維持8字箴言基調
520就職大典防疫優先！從簡、取消國宴　蔡英文做出承諾了
蔡英文宣布「護國院長」蘇貞昌續任閣揆　520內閣人事就定位

振興一下我們的美麗

ET快訊
剛跟前妻復合...他情人節帶妹「摩鐵忘情衝刺拍片」！小三這理
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應！9罹難者皆因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基隆市長參選他拋出震撼彈　許效舜：係金ㄟ！時機成熟一定選

倒數20天韓國瑜用「國際牌」反罷韓　Kaohsiung, we can！XX排名躍30名

王定宇轟國安局：總統府列A級防護　為何遭駭客攻擊？

駭客狂發總統府偽文件　國安「鎖定目標」：攻擊恐持續到罷韓　

駭客入侵總統府變造資料　高虹安：APT持續滲透最難防

「敢罷韓就隨地大小便」網友不理性PO文頻出現　高雄警：要冷靜

駭客變造總統府文件「打賴」　朝野立委質疑有心人士政治操作

「順時中」響應8樂！甲仙八八風災芭樂小農　300斤贈醫護：愛可以無限大

出席雙城4地花閃向防疫人員致敬　盧秀燕：後疫情時期更要拚經濟

匈牙利反對台灣參加WHO？外交部：中國大陸「以疫謀霸」

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

基隆市長參選他拋出震撼彈　許效舜：係金ㄟ！時機成熟一定選

倒數20天韓國瑜用「國際牌」反罷韓　Kaohsiung, we can！XX排名躍30名

王定宇轟國安局：總統府列A級防護　為何遭駭客攻擊？

駭客狂發總統府偽文件　國安「鎖定目標」：攻擊恐持續到罷韓　

駭客入侵總統府變造資料　高虹安：APT持續滲透最難防

「敢罷韓就隨地大小便」網友不理性PO文頻出現　高雄警：要冷靜

駭客變造總統府文件「打賴」　朝野立委質疑有心人士政治操作

「順時中」響應8樂！甲仙八八風災芭樂小農　300斤贈醫護：愛可以無限大

出席雙城4地花閃向防疫人員致敬　盧秀燕：後疫情時期更要拚經濟

匈牙利反對台灣參加WHO？外交部：中國大陸「以疫謀霸」

中職／富邦悍將主場戰樂天桃猿　16日因雨延賽

基隆市長參選他拋出震撼彈　許效舜：係金ㄟ！時機成熟一定選

中職／蔣智賢左膝腫脹下二軍　于森旭上一軍

倒數20天韓國瑜用「國際牌」反罷韓　Kaohsiung, we can！XX排名躍30名

最愛打理居家場景的電影人　導演Nancy Meyers分享自家理想廚房

英一對男女在公墓上演「活春宮」　議員痛批：令人作嘔的生物

三花貓超強臂力「水平抓衣櫃」　5秒後掉出「深黑巧克力豆」

國民女友墾丁辣一波「美胸挖空」　竟衰遭「生物襲擊」癢一週！

女子失蹤「臉部腐爛」！父慟不敢見最後一面...兇嫌5天前還殺妻閨蜜

《夫婦的世界》貴婦提小CK包款　與金喜愛九萬塊爆款包相似度爆表

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

政治熱門新聞

首談罷免心聲！韓國瑜3分鐘感性告白

台積電赴美設廠　吳子嘉：台灣加入美國隊

總統府遭駭竄改成「蔡英文陰謀」黑函

顧立雄、蘇嘉全下週入府　內閣人事異動拍板一次看！

總統府又被駭！今早文件流出..列「危險郵件」刑事局偵辦中

韓國瑜籲支持者不投罷免票　侯友宜：他防疫期間努力做事

蘇貞昌留任徐國勇　關鍵原因曝光

快訊／陳時中確定留任 蘇貞昌新內閣再慰留8首長

敢踏進投票所就走著瞧 網友PO不理性文

陳建仁挨酸「擇優」　名醫說話了

江啟臣提兩岸關係「4大原則」

設計師怒控高雄市府賴帳：還有誠信？

李來希怒嗆陳建仁推年改卻月領50萬元

詐保又性騷！辣秘書與護士控訴色院長對她們「摸臀胸」

更多熱門

相關新聞

時力酸：選前芒果乾、選後撤提案

時力酸：選前芒果乾、選後撤提案

民進黨立委蔡易餘繼提案刪除《兩岸人民關係條例》中的「國家統一」字眼後，日前再提出《中華民國憲法》增修條文前言修正草案，將條文前言中「國家統一前之需要」的字眼修正為「國家發展之需要」，但15日在立法院會卻自動撤回。對此，時代力量質疑，民進黨「選前芒果乾，選後撤提案」，還點名總統蔡英文在520的就職演說中，向全體國人說清楚，要如何處理台灣國家定位問題。

港人來台遭襲　綠委提修反滲透法

港人來台遭襲　綠委提修反滲透法

提案刪除「國家統一」又撤回　蔡易餘：避免被見縫插針

提案刪除「國家統一」又撤回　蔡易餘：避免被見縫插針

等了20年！公衛師法三讀　 應考資格入法

等了20年！公衛師法三讀　 應考資格入法

玩具槍業者「拒當警績效」　警：違法才算績效

玩具槍業者「拒當警績效」　警：違法才算績效

關鍵字：

監察法監察院傅孟融修法立法院民進黨團柯建銘

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

人妻淪陷閨蜜砲友！超狗血劇情神展開

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面