《監察法》修法刪除違憲條文　柯建銘喊話監院：不必再做無謂的捍衛

▲監察院。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

立法院司法及法制委員會14日初審《監察法》，會中通過刪除第17條條文，將現行懲戒機關對彈劾案超過3個月未結辦者，監察院得質問等規定刪除，全案不須交由黨團協商，後續提送院會處理。民進黨團總召柯建銘表示，《監察法》第17條違反權力分立原則，已經徹底違憲，呼籲監察院大可不必再做這種無謂的捍衛，「最後的頑強、最後的抵抗都是沒有用的」。

現行《監察法》第17條規定，懲戒機關對彈劾案逾3個月尚未結辦者，監察院得質問之，經質問後並經調查確有故意拖延之事實者，監察院對懲戒機關主辦人員得逕依本法第6條或第19條的規定辦理之。

民進黨團在提案說明中指出，根據憲法第77條明定，公務員的懲戒由司法院掌理，而掌理公務員懲戒事件的公務員懲戒委員會是司法機關，基於權力分立原則，其職權的行使應受其他憲法機關的尊重。

民進黨團表示，懲戒機關均已法庭化，依法應獨立行使審判權，為維護憲政體制，以及依據公務員懲戒委員會組織法及法官法的規定，懲戒機關依法應獨立行使審判權，但本條文賦與監察院質問懲戒機關的權限，逾越監察權對司法權制衡的界限，已屬干涉審判並違反憲法權力分立原則，有欠妥適且不合時宜，因此提案刪除。

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者黃克翔攝）



立法院司法及法制委員會14日審查《監察法》刪除第17條條文草案，監察院秘書長傅孟融表示，《監察法》第17條的立法意旨是在督促懲戒機關，若有故意拖延審議情事者，得對懲戒機關主辦人員行使彈劾權或糾舉權，藉以追究其行政責任。

傅孟融指出，監察院行使質問的目的，是促使其善盡行政監督之責，並且本於憲法職權調查懲戒機關，對於審理程序有無故意拖延情事，從外部監察機關的立場，與立法機關行使「質詢」有所不同。

▲監察院長張博雅。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，柯建銘表示，過去民進黨執政的時候，國民黨利用國會多數暴力，讓監察院三年多沒有監察院長，後來前總統馬英九提名了監察委員，監察院長就是王建煊，「那段時期是監察院最黑暗的時代」，本屆監察院長張博雅掃除過去的陰霾，至少讓監察院回到一個比較正常的軌道，面對即將換屆，「未來監察院長是誰，我們尊重提名，監察委員是誰，我們也尊重」，但是一定是有新有舊，不管傅孟融會不會留任，歷史都會看待這一刻。

柯建銘指出，他站在憲政體制的理論上討論，歷史問題應予以解決，《監察法》第17條違反權力分立原則，徹底違憲，監察院做監察院做的事情、司法院做司法院的事情、立法院做立法院的事情，這就是最淺顯的權力分立原則，沒有檢察機關可以去干涉司法機關，不僅是逾越了對司法權制衡的界線，也干涉到司法審判。

柯建銘說，民進黨團提出修法就是要解決問題，只要把這條修掉，20幾年來的歷史糾葛就會全部不見，請監察院不要做違憲的言論，希望現在整個國家是往正常的方向一直邁進。

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