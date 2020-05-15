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創意救經濟！坪林茶博「舉壺小人」超Ｑ萌　入館抽茶園體驗

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▲創意救經濟！坪林茶博「舉壺小人」超Ｑ萌　入館抽茶園體驗。（圖／新北市文化局提供）

▲新北市坪林茶業博物館推出一系列創意措施，有逗趣可愛的「舉壺小人」出沒展場宣導防疫。（圖／新北市文化局提供）

生活中心／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，不僅衝擊全球經濟，台灣也受到牽連，新北市坪林茶業博物館近日推出一系列創意措施，有逗趣可愛的「舉壺小人」出沒展場宣導防疫，民眾入館還能抽茶園體驗、老街茶餐體驗等在地好禮，鼓勵大家逛博物館同時也能振興地方觀光，以創意落實正向防疫！

新北市政府文化局表示，坪林茶業博物館向來擅長以創意活潑手法推廣茶文化，長期以來各項展覽及活動都廣受好評。疫情期間也積極將策展專業運用在防疫，推出「安心服務」專案，除了定時以酒精消毒展場外，所有工作人員每日都需量測體溫並配戴「安全體溫小卡」，讓參觀民眾安心。

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館方也發揮巧思以館員形象製作迷你「舉壺小人」，手舉標語提醒民眾保持社交距離，透過幽默趣味的軟性宣導，充滿溫度的細緻服務讓民眾感到格外暖心，也紛紛拿起手機與可愛的「舉壺小人」合影，大讚館方創意十足！

另外，坪林在地觀光及經濟也受到此次疫情影響，為了協助茶農與茶產業者，坪林茶業博物館特別結合館舍實名制防疫措施，推出抽獎活動，讓民眾安心逛博物館之餘，也能深入探訪茶山，刺激旅遊消費，振興當地觀光經濟。

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