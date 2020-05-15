星宇航空回來了！6月起「澳門、濱城航線」復飛　全機暫停提供WiFi

▲星宇航空6月起陸續復飛。（圖／記者湯興漢攝）



記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，今年初剛開航的星宇航空大受打擊，僅有的澳門、濱城、峴港三條航線陸續停飛，不過近期我國疫情和緩，星宇航空表示，6月將逐步恢復飛航，6月1日起澳門航線每週飛3班、6月11日起濱城飛1班，每班機的經濟艙中間座位不販售，每班機僅賣127個座位，較滿載的188人減少61人。

星宇航空公關長聶國維表示，考量到我國疫情控制良好，指揮中心也陸續取消大型活動禁令，因此認為可以逐步恢復航線飛航，他表示，目前雖然民眾出國意願仍低，但有部分國人因公必須出國，不得不搭機。

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聶國維表示，為了這類民眾，星宇航空計畫6月起逐步恢復航線飛航，6月1日起澳門航線每週3班，每週二、五、日飛行，以JX205、JX206執飛；6月11日起濱城航線每週1班，每週四飛行，以JX721、JX722執飛。

▲星宇航空董事長張國煒有機會在復飛後執飛。（圖／記者呂佳賢攝）

聶國維表示，目前規劃飛行班機的經濟艙不販售中間座位，每班機僅賣127個座位，較滿載的188人減少61人。另外搭配各項防疫措施，航機也會進行消毒，空服員將全程穿著防潑水的隔離衣、外科口罩、防水手套、護目鏡。

聶國維指出，復飛後將暫時停止提供機上WiFi，他解釋，由於WiFi費用很高，目前僅搭載少數旅客，必要性不足，另外旅客若有上網問題，也會與空服員交談，為避免接觸的機會，因此暫時停止。

▲星宇航空復飛後取消提供全機WiFi。（圖／記者湯興漢攝）

聶國維表示，機上服務、餐飲、免稅品銷售、娛樂系統、報章雜誌等仍繼續提供，餐飲維持熱食，品項不變，希望可以提供旅客完善的服務，讓旅客體會星宇航空精緻的飛行體驗。另外董事長張國煒可能也會親自執飛。

聶國維表示，峴港航線則持續暫停，由於澳門、檳城有公務旅客，峴港則是以觀光客為主，在國際疫情衝擊下，民眾觀光意願仍低，因此暫時先不復飛，初步規劃到6月底都暫停飛行峴港。