花蓮市防疫物資運抵日本盛岡市　NHK報導感謝援助

▲▼花蓮市防疫物資抵盛岡市，NHK報導。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

各國防疫物資短缺，花蓮市的姐妹市紛紛寫信提出需要的防疫物資協助，花蓮市公所以自製防疫物資捐出「防護面罩210個、手工清潔隨身皂2100條給美、日、韓共7個姊妹城市。日本盛岡市日前收到捐贈的防疫物資，將防護面罩轉交給傳染病指定醫療機構使用，手工清潔隨身皂則送給教育單位，日本NHK新聞更是特別報導花蓮市的善舉，感謝花蓮市的援助。

NHK岩手新聞中報導指出，盛岡市長谷藤裕明於5月13日收到時表示，防護面罩是用透明的薄塑料片覆蓋面部，可以防止在醫療和客戶服務過程中發生飛沫感染，這一批防疫物資將在盛岡市醫院使用，並在隔日由盛岡市交流推進部伊瀬谷渉部長將30個防護面罩交給盛岡市醫院加藤章信院長。



加藤章信院長非常感謝花蓮市在醫院感染保護設備短缺方面的協助，他說，由於在全國持續發生醫院感染，這將為第一線醫療工作人員提供保護。盛岡市交流推進部伊瀬谷渉部長認為，在成為友好城市之前雙方都以多次進行文化交流，相信未來盛岡市與花蓮市之間的情誼將繼續加深。

文中也提到，位於台灣東部的花蓮市於前年2月因地震災害遭受了巨大損失，爲了報答當時各國的支援，這次疫情中，向交流密切的日本、韓國、美國等7個城市贈送了防護面罩等防疫物資。

盛岡市政府將當地媒體關注報導的訊息，傳達給市長魏嘉賢，同時也告訴魏嘉賢，手工清潔隨身皂已於昨日發送給教育單位的師生們，且茶樹精油的肥皂的香味很受好評。

▲茶樹精油手工清潔隨身皂香味受好評。

魏嘉賢表示，花蓮在前年發生0206大地震，姊妹市們都適時提供協助，在這防疫期間我們也一直在思考可以用什麼方式幫助到姊妹市，我們以自製的方式製作防護罩以及隨身手工清潔皂，並跟市面上的防疫物品區隔，希望透過實質的幫助花蓮市的好夥伴。花蓮市持續超前部署守護市民朋友們的健康，也協助我們的姐妹市一起並肩作戰，衷心的期盼各國都能早日恢復正常生活。

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