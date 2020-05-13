4個月開932張驗車單！三重排氣管改裝噪音擾民　警強勢執法屁孩剉著等

▲三重警方會同環保局，深夜針對排氣管違規噪音改裝稽查開罰。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重區日前有民眾抱怨改裝機車深夜擾民，三重警方為杜絕噪音改裝車輛，日前聯合新北市環保局，晚間10時起在重陽路一段執行「改裝噪音車稽查」，針對任意改裝未經檢驗合格排氣管的汽機車加強取締，短短2小時內，共抓到18輛違規改裝車，由環保局依權責進行後續裁處。

本次聯合稽查成效共計攔查汽、機車共188輛，環保局認定改裝未經檢驗排氣管車輛計有18件、三重警分局告發無照駕駛5件、未戴安全帽6件。此外今年自1月起至4月止，共通報932件未合格排氣管噪音改裝給環保局，共同替三重居民把關，確保夜間安寧與交通秩序。

三重警分局提醒，駕駛改裝排氣管之車輛行駛於道路致違反「噪音管制法」第8條公告事項規定係屬行為罰，採按次處罰，只要確定使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，即由環保局逕行裁處新臺幣3,000元，並無再行通知噪音檢測事宜；民眾如有檢測需求，可自行至行政院環保署認證機動車輛測定機構實驗室進行檢測，相關名單可至行政院環保署或新北市政府環保局網站查詢。

警方呼籲，改裝愛車請在合法範圍內改裝，並請勿影響他人安全及權益，警方將持續強力執法，並會同環保局，採不定時、不定點方式執行聯合稽查，加強取締改裝噪音車輛，讓民眾有安寧的生活環境。

▼警方4個月內已經開出932件驗車單。（圖／記者陳豐德翻攝）



►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►女兒遭「私刑」險死！母怒約國中生談判 殺手突竄出狂砍報復

►影／怎躲？水泥車「跨線突切車道」輾過女騎士頭害命 網怒：自己製造的死角

►BMW國道內線「龜速93公里」挨罰討拍 車主怒：開車30年沒聽過這條罰規