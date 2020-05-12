改裝機車深夜呼嘯吵死人　桃警小區域封鎖攔檢一晚抓75件

▲桃園警分局11日深夜在轄區取締改裝噪音車輛，分局長黃炳訓（右）帶隊稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區近來頻傳改裝機車深夜在市區呼嘯而過，噪音擾人清夢屢遭民眾投訴，桃園警分局11日晚間在轄區設點攔查，採小區域封鎖稽查方式，強力取締總計75件改裝機車案件，分局長黃炳訓表示，不當改裝車體、電氣設備，導致車輛安全結構可能減弱，危及自身及路人安全，另改裝排氣管則違反「噪音管制法」外，刺耳噪音更引起民眾厭惡。

桃園警分局11日晚間在國際路、大興西路、中山路等主要道路規劃優勢警力，由分局長黃炳訓帶班採小區域封鎖性稽查模式，強力取締改裝噪音車輛，針對各項交通違規進行曲地，總計整晚攔查上百輛改裝機車，其中通報市府環保局車輛違規改裝製造噪音共計64件，另當場告發變更車輛原有規格共11件，總計75件。

▲桃園警分局11日深夜在轄區取締改裝噪音車輛，分局長黃炳訓（右）帶隊稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃炳訓呼籲，不當改裝車體或電氣設備，車輛安全結構可能被減弱，恐危及自身與其他用路人安全；另改裝排氣管部分，除違反「噪音管制法」外，刺耳噪音更引來民眾厭惡，提醒民眾勿任意改裝車輛、拆除消音器，警方將持續配合監理站、環保局等主管單位針對重點區域加強稽查、取締改裝噪音車輛，還給市民舒適寧靜的夜晚。

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