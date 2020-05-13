未盡告知義務將輸卵管全切除　名醫劉偉民判賠80萬確定

▲名醫劉偉民遭求償，判賠80萬確定。（圖／劉偉民醫師提供）

記者吳銘峯／台北報導

台北醫學院附設醫院婦產科主任劉偉民，遭女病患指控，術前未盡告知責任，即切除雙側卵巢輸卵管，導致女病患失去生育能力，提早發生更年期障礙症狀。女病患不滿，向劉偉民與北醫求償連帶賠償1537萬餘元，一審判決劉偉民需賠償80萬餘元。案經上訴，高院二審於13日駁回上訴，仍判決劉偉民需賠償80萬餘元，全案確定。

女病患起訴指出，2014年7月14日因腹痛到北醫醫院婦產科門診就診，當時名醫劉偉民診斷為「右側卵巢囊腫併子宮腫瘤」，但未提及左側卵巢輸卵管也有異狀。劉偉民隨即建議女病患接受「達文西機械手臂輔助全子宮切除及雙側卵巢輸卵管摘除手術」，但劉偉民卻未告知手術切除範圍可以僅切除卵巢囊腫，或切除右側卵巢輸卵管；另外也未告知若切除雙側卵巢，將提早喪失卵巢生理功能等等狀況。結果女病患在資訊缺乏狀態下，決定施行手術。

劉偉民於當年8月13日為女病患施行手術，切除雙側卵巢輸卵管，導致女病患失去生育能力，且提早發生更年期障礙症狀，身心遭受莫大痛苦。女病患不滿，提出民事訴訟，要求劉偉民與北醫聯帶賠償1537萬2311元。

法院審理時，劉偉民否認具有醫療疏失，辯稱當時告知女病患手術風險，且女病患當時意識清楚，她的丈夫也已經在「手術同意書」、「麻醉同意書」、「子宮切除手術說明書」均簽名；另外也說女病患當時已經45歲，年事已高不會再生育，因此手術並無影響其生育能力。一審法院審理後，雖認定劉偉民沒有醫療疏失，但認為劉偉民手術前沒有善盡告知義務，因此判決劉偉民需賠償80萬2060元。

案經上訴，高等法院審理後，二審仍判決劉偉民必須賠償。高院認為，依醫療常規，手術切除範圍可考慮選擇：切除右側卵巢腫瘤、或切除右側卵巢輸卵管、或切除雙側卵巢輸卵管。但劉偉民於術前卻未向女病患告知說明尚可選擇其他手術切除範圍，亦未告知說明如選擇切除雙側卵巢輸卵管，將提早發生卵巢功能喪失之更年期障礙症狀，及上開不同切除範圍之利弊得失，確實未善盡告知義務。經過計算後，仍認定劉偉民需賠償80萬2060元。全案就此確定。

