走在人行道竟差點遭撞　莽男暴怒打死騎士判7年6月定讞

▲高雄郭姓男子打死騎士，判刑7年半定讞。此為示意圖。（圖／Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

有多項前科的高雄郭姓男子，出獄不到半年，去年3月間他走在人行道上，差點被傅姓騎士擦撞，2人爆發口角衝突，發生扭打。郭男暴怒之下，將騎士推倒，導致騎士顱骨骨折，送醫宣告不治。郭男辯稱自己剛動過手術，無力傷人，但法院調查後，查出他當時坐在對方身上狂毆，因此認定有罪，最高法院12日將他依照「傷害致死罪」判刑7年6月定讞。

判決指出，現年62歲的郭姓男子有縱火、公共危險等前科，多次進出監獄，直到2018年8月底才出獄。但出獄後不到半年，他又鬧出這起案件。案發於2019年3月13日，上午10點多，郭男步行在鳳山國中旁的人行道上，這時傅姓騎士將機車騎上人行道，經過郭男時差點撞到，2人發生口角爭執，最後大打出手。

互毆過程中，郭男將騎士推倒，騎士頭部撞擊地面，這時郭男跨坐在騎士身上，朝騎士臉部揮打多拳。騎士經送醫急救，7天後仍因顱骨骨折、硬腦膜下腔出血、左右大腦額葉對撞性腦挫傷等，宣告不治。家屬提告，郭男到案後否認打死對方，辯稱自己剛動過胸腔手術，無法施力，無力傷人；而他僅坦承騎士「突然間倒下去，他倒地後我有打他一下」。檢方不採信，仍提起公訴。

法院審理時，有目擊證人證稱，2人發生口角後，一開始確實是騎士先動手，後來2人發生扭打，但沒過多久後騎士就被推倒，倒地後郭男就跨坐在騎士的肚子上，不斷揮拳毆打。法院因此認定郭男確實犯下「傷害致死罪」。考量他有多項前科，出獄後不到5年又故意犯案，應當加重其刑；又他僅因行車糾紛，但未以理性方式處理，反而與對方互相扭打，還將被害人推倒在地，導致頭部重擊地面送醫不治，犯後猶飾詞狡辯，因此一二審法院均將他判刑7年6月。全案再上訴第三審，最高法院12日駁回上訴定讞。