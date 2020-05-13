七七行館案更一審宣判　劉政池刑度獲得減輕為10月+3月

▲前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池，七七行館案更審獲得減輕。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池，於陽明山別墅「七七行館」內挖掘地下室，被控違反《水土保持法》案件。最高法院將他先判刑1年2月定讞，其餘部分撤銷發回高院進行更一審。更一審於13日宣判，高院依照違反《水土保持法》與刑法「使公務員登載不實罪」，改判10月與3月，3月部分得易科罰金9萬元，可上訴，

劉政池1998年間取得北投泉源路的國有地使用權，籌備興建「七七行館」，並在2000年間取得建照。而後劉政池將行館擴建成溫泉會館，2004年間找來包商將行館前方的國有地下挖，並購買12個貨櫃埋入地底後打通，打算蓋停車場。但因遭查獲、施工糾紛等狀況，劉政池改將相鄰國有地上均剷除原有樹木，鋪設草皮、地磚和灑水設備，成了行館大花園。總計劉政池占用國有地地上總面積1453坪、地下總面積106坪。

案經士林地檢署於2013年9月間查獲，並雇工開挖，當場挖出埋在地底的12個大型貨櫃屋，畫面震驚社會，另外檢方也查出陽明山國家公園管理前處長蔡佰祿等多名公務員，涉嫌包庇劉政池違法開挖。全案偵查終結後，檢方依照竊佔、違反水土保持法、誣告、公司法、偽造文書等罪嫌，起訴劉政池、蔡佰祿等人。

劉政池一二審均遭認定有罪，一審判刑2年3月，二審改判2年與4月，4月部分得易科罰金12萬元；至於官員部分，一審均判有罪，但二審則都逆轉改判無罪；劉政池妹妹、女兒等人遭控涉及公司法部分，則一二審均獲判無罪，先行確定。案經上訴第三審，最高法院僅將劉政池犯「水土保持法」、刑法「使公務員登載不實罪」部分，撤銷發回更審，其餘部分均駁回，劉政池遭判刑1年2月定讞，發監執行。

高院更一審時，劉政池一度流淚認罪，還留下3句話「留道德給子孫、留關懷給親友、留公益給社會」只求快發監執行。全案於13日宣判，高院依照違反《水土保持法》與刑法「使公務員登載不實罪」，改判10月與3月，3月部分得易科罰金9萬元。比起二審的1年與4月，已經有所減輕。

