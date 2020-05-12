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吳宗憲鬆口氣！　簽5500本票償還秦庠鈺　法院暫不准沒收

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▲▼ 吳宗憲告館長，北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲吳宗憲曾簽發5500萬元的本票，面臨遭檢方追討的命運。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

綜藝天王吳宗憲因捲入「鼎立集團吸金案」，簽發2張總計5500萬元的本票，當作償還鼎立集團總裁秦庠鈺的投資款。但秦庠鈺吸金136億元，最後遭判刑11年定讞，目前已經入監執行。檢方對他吸金不法所得聲請沒收，包含吳宗憲的5500萬本票，一審准許，但案件抗告二審後，高等法院卻駁回檢方聲請，吳宗憲的本票暫時仍不需兌現。

秦庠鈺多年前在台中經營公司不善欠下大筆債務，在13年前成立「鼎立國際集團」，由秦男自任總裁，並以「金圓互助會」、「金圓保本型儲蓄專案」等金融性投資產品，吸引民眾投資，短短3年多招募2萬多名會員，吸金達到136億餘元。秦男將不法所得轉買4百多筆不動產，並成立十多家子公司，購買數十個愛馬仕皮包、名錶，另外還借出17億參與「碩天股票炒作案」，也借款數千萬元給予太子汽車許勝發、藝人吳宗憲；秦男還分別以數千萬元投資吳宗憲的「阿爾發光子科技公司」與「傑克傳播經紀公司」。

而當時吳宗憲與秦男資金往來期間，曾簽出面額1500萬與4000萬元的2張本票。秦男在案發後潛逃出境，雖然在2016年遭判刑定讞，但一直到2018年9月間才因持假護照遭泰國警方逮捕，併解送回台，入監執行。台北地檢署為追討秦男之犯罪所得，針對他吸金所得136億餘元的資產，分別聲請沒收，其中就包含吳宗憲的2張本票。

一審法院審理後，准許檢方的請求，一但檢方對吳宗憲發動本票債權的追討程序，吳宗憲就要面臨遭追債的命運。但一審裁准後，秦男等被告提出抗告，高等法院日前作出逆轉裁定，駁回檢方抗告。

高院指出，依照刑法第40條第1項的規定，「沒收，除有特別規定者外，於裁判時併宣告之。」另外沒收也必須為犯罪工具或犯罪之不法所得。因此高院認為，秦男定讞的判決中並未宣告沒收吳宗憲等人之本票、物品，無法證明此等即為犯罪之不法所得，因此檢方聲請不合法律規定，與以駁回。因此吳宗憲可以暫時鬆一口氣，不需償還此5500萬元的本票債務。不過檢方已經向最高法院提出再抗告，結果還有可能改變。
 

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