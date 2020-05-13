三千公尺測驗突暈倒延誤送醫致癱　員警獲國賠1749萬餘元

▲員警跑步測驗卻癱瘓，最高法院判准國賠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

內政部警政署基隆港務警察總隊新港分駐所林姓員警，2011年9月間參加3,000公尺跑步測驗時，突然昏迷倒地。因現場並無預備醫護人員及救護車，以致員警延誤送醫，最後缺氧性腦病變，一年後仍言語機能喪失無法矯治、半身不遂，不能行走，需全天候照護。員警提出國賠訴訟，一審未准，二審逆轉改判准1749萬餘元。案經上訴第三審，最高法院13日駁回上訴，准許國賠1749萬餘元。

判決指出，內政部警政署基隆港務警察總隊（後更名為基隆港務警察局）於2011年年9月19日舉行100年下半年度員警常年訓練3,000公尺跑步測驗。林姓員警參加測驗，在下午2時左右，跑到800至1,000公尺處，突然昏迷倒地。由於現場沒有醫護人員及救護車，同仁臨時以警車將員警載送至行政院衛生署基隆醫院急救。

林姓員警到院前已無心跳反應，經醫生搶救後終於恢復心跳，但仍因延誤送醫，導致他因缺氧性腦病變，造成認知障礙、言語機能喪失及四肢神經肌肉障礙。經治療1年後，員警仍存有言語機能喪失無法矯治、半身不遂，不能行走之症狀，喪失勞動能力，日常生活無法自理，需24小時專人照護。員警不滿，向內政部警政署基隆港務警察總隊提出國賠訴訟，請求2900餘萬元賠償。

法院審理時，基隆港務警察總隊拒絕賠償，辯稱現場預備救護人員與救護車並非法律上的強制規定，再加上民用救護車難以租借，所以現場才以備有警示燈、警報器之巡邏警備車，可行使道路優先使用權，充作緊急救護之交通工具；另外現場也受有CPR哈姆立克急救訓練的教官急救，並無延誤送醫。一審法院採信警方說法，駁回員警的國賠請求。

案件上訴二審後，高等法院卻改認定現場未備有醫護人員及救護車等，違反內政部警政署函知所屬各警察單位有關《警察常年訓練跑步測驗注意事項》第6點規定甚明，故係屬怠於執行職務，而有不法並有過失。再加上馬偕紀念醫院的鑑定意見，認為確時延誤送醫導致員警病況嚴重。二審因此作出逆轉判決，改判准國賠1749萬餘元。全案再上訴第三審，最高法院13日駁回上訴確定。

