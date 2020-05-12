米其林電商首發！東森購物開賣添好運、了凡　17項星級料理免運送到家

▲東森購物攜手和億生活集團，聯合香港米其林「添好運」與新加坡米其林「了凡油雞飯・麵」推出17種獨家料理組合。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

受到疫情影響，宅經濟發燒，今年網購市場規模已達2000億，較去年同期成長5成，東森購物獨家攜手和億生活集團搶攻這波商機，聯合旗下品牌香港「添好運」與新加坡「了凡油雞飯・麵」推出獨家17種星級料理組合，包含上市以來熱銷15,000組的大熱門「添好運冷凍防疫組」與美味新品「了凡冷凍防疫組」，以及每17秒賣出1顆的酥皮焗叉燒包等超夯人氣商品，最低488元起至1288元，即日起在東森購物一指下單，就能在家輕鬆享用兩大米其林美食，宅配到府免運費。

米其林美食上電商，即日起於東森購物網「米其林星級美味專區」首發開賣，包括招牌酥皮焗叉燒包、港式牛腩湯麵、鮑汁燜鳳爪、鮮蝦燒賣皇、添好運流沙包、港式蘿蔔糕、XO醬禮盒、了凡招牌油雞全雞、了凡香烤排骨、了凡醬叉燒等，以及創辦主廚陳翰銘隔空指導的全新秘滷系列，都可以在東森購物一站購足，且通通免運，5/12～5/31期間限時優惠，單筆消費結帳滿1,000元即贈送「楊枝甘露兌換券」、滿2,000元贈送「添好運流沙包」。

▲包括每17秒賣出一顆的招牌酥皮焗叉燒包、了凡招牌油雞全雞以及眾多人氣料理，即日起東森購物網一鍵下單，就能在家輕鬆享用米其林美食。

疫情改變民眾的生活型態與消費模式，尤其是「宅食」比例越來越高，根據東森購物網統計，1～4月美食業績年增率高達36%，出貨件數與去年同期相比成長逾7萬件，其中4月份「熟食類商品」業績年增率更高達118%。對於引進米其林雙星美食，東森購物執行長楊俊元認為，添好運、了凡的加入相信可以帶動整體業績，即使疫情過後也會持續下去，對於網站有推波助瀾之效。

▲東森購物執行長楊俊元認為，米其林雙星美食可帶動網站整體業績。

楊俊元也提到，東森購物今年從1月開始，營收表現明顯成長，1～4月yoy成長20%以上，尤其吃的至少有200%以上成長，尤其受到疫情影響，實體店紛紛開始走向數位轉型，此次除了開賣添好運、了凡雙品牌米其林美食，東森購物也相繼與長榮空廚、晶華酒店等合作，像是紅燒牛肉麵組第一批3000組在短短1、2天內全數賣完，目前正在追加中。

和億生活集團執行長蘇嬉螢則提到，添好運與了凡自3月中陸續推出冷凍明星商品後，獲得好評熱銷15000組，雖然有許多電商來詢問合作，但最後選擇與東森購物攜手，因其網路通路年增率高達21%，市占率超過55%並擁有千萬會員，且今年第一季業績看俏，希望雙方合作後能創造單月千萬營收目標。不過因米其林冷凍食品熱銷爆量，加上疫情期間部分食材進口恐斷鏈，目前全力加速生產，但訂購等待期最長約2週。