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護師節向醫護致敬！東森購物推限定好康　王令麟送3千萬大暖包

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東森購物8位購物專家錄製感恩影片，感謝前線辛苦的護理人員（圖／記者東森購物提供）

▲東森集團響應護理師公會全國聯合會，在512國際護師節向前線辛勞的護理人員致上感謝。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

護理師投入防疫第一線，站在前線守護全民健康，今天（5/12）是國際護師節，東森購物響應護理師公會全國聯合會，推出期間限定活動提供9折優惠予醫護人員，8位購物專家特別錄製感恩影片感謝他們的辛勞，東森集團總裁王令麟更以行動力挺，精選東森自然美捐贈防疫禮物，暖心贈送總價值超過3千萬元的頂級修護保養品給全國醫護，堅守防疫時也不要忘了呵護肌膚。

新冠肺炎疫情衝擊全球，世界各地護理師們全心投入這場戰「疫」，勇敢陪伴病人對抵病毒，也守護著大家的健康，所發揮的南丁格爾精神，在國際護師節更顯得特別有意義。雖然今年因疫情無法擴大慶祝，為了替辛苦的護理師們加油打氣，東森購物旗下8位購物專家包括斯容、志銘、紫瑩、增釗、怡君、醒亞、玉雙、千蕙，特別錄製一段感恩影片，用最簡單隆重的鼓掌行動傳遞鼓勵與感謝。

東森購物8位購物專家錄製感恩影片，感謝前線辛苦的護理人員（圖／記者東森購物提供）

▲8位東森購物專家特別錄製感恩影片，為護理人員加油打氣。（圖／東森購物提供）

護理師公會全國聯合會理事長高靖秋表示，謝謝東森購物配合此次活動共同為護理師慶祝，這段期間護理同仁不辭辛勞地照顧新冠肺炎病人，對大家的表現感到光榮與驕傲。

東森購物也針對國際護師節推出期間限定活動，電視購物如台鹽生技完美肌綻超導晶球童顏霜、華陀靈芝龜鹿精健康好禮與I-Charming稀世雪肌無暇淨白組等精選商品，提供醫護人員9折優惠；東森購物網推出台塑生醫成人金盞花葉黃素複方膠囊、大溪地諾麗果汁等商品買一送一，另外像是益生菌、滴雞精與B群等多項保健食品也有限定特惠。

▲▼ 東森捐自然美瑞昇保養品給醫護人員 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟(右3)不捨一線醫護人員防疫的辛勞，提供價值3,000萬元東森自然美醫美級保養品，希望呵護他們疲憊的肌膚，由中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋(左3)代表接受捐贈。（圖／記者徐文彬攝）

而全體醫護人員只要至「東森購樂趣」臉書粉絲團留言「防疫人員加油」，並私訊出示醫護相關工作證，即可免費領取東森自然美頂級保養品「瑞昇深層保濕舒敏精華乳」或抗敏修護神器「平衡麗膚霜」2選1，共1萬份換完為止，王令麟也表示後續若仍有醫護人員需要將會持續送，以行動關懷前線防護人員。除了與醫護人員同心抗疫，東森也號召全體會員朋友一同關懷，化愛心為行動給予實際支持，即日起凡購買「東森自然美瑞昇深層保濕舒敏精華乳」組合，東森自然美隨即捐出一瓶。

▲▼東森總裁王令麟關懷最前線防疫醫護，提供自然美護膚產品，呵護醫護警消疲憊肌膚。（圖／記者湯興漢攝）

▲即日起，凡購買「東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳」組合，東森自然美即捐出一瓶市價3,080元的「瑞昇深層保濕舒敏精華乳」。（圖／記者湯興漢攝）

疫情期間，東森自然美捐贈1萬瓶、價值超過3千萬的醫美級保養品「瑞昇深層保濕舒敏精華乳」，向第一線醫護警消致敬之外，東森購物也聯手農委會採購高雄燕巢新鮮珍珠芭樂致贈予新北市立聯合醫院、衛生福利部雙和醫院與臺北醫學大學附設醫院三院全體職員；電話行銷團隊捐贈市值共1,216萬的暢銷保健品與保養品物資，予國內醫護警消疫苗研發團隊。

王令麟提到，東森長期致力於公益、善盡企業社會責任，讓疫情期間愛心不間斷，並持續關心每一位消費者，發揮取之社會、回饋社會的企業使命力挺相助，未來也將提供更多、更優質的服務給大眾，打造「最有溫度」的購物平台，用真情相挺、讓愛心不間斷。

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