「整月掛零」跑各景點擺攤　師大街頭畫家上臉書討生活

▲街頭畫家彭漢津受到疫情影響收入銳減，最近透過臉書接案，希望能增加收入。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到新冠肺炎疫情影響，原本在雙北與桃園景點討生活的街頭畫家彭漢津，最近腦筋動到臉書上，透過臉書做遠距的肖像繪製接案來增加收入，彭漢津表示，不少藝文活動因疫情衝擊取消，相對減少民眾出遊頻率，導致不少街頭藝人收入銳減，為維持生活只好上臉書接案，或許是危機也是轉機。

街頭藝人彭漢津擅長人物素描肖像，也常在台北、新北與桃園各景點擺攤畫畫，但今年起因新冠肺炎疫情影響，不但業績大幅下滑，甚至整月掛零，但他不願就此屈服，仍在配合疫情下嘗試到各景點設攤，但效果真的不好。

▲街頭畫家彭漢津透過臉書接案，做遠距的人物素描創作。（圖／翻攝自臉書）

彭漢津指出，最近利用臉書作為管道，以遠距的肖像繪製工作方式接案，沒想到還得到不少民眾迴響，透過臉書將個人相片寄給他繪製，雖然接案數量還是比不上以往在景點個案，但比起最近幾個月幾乎掛零的「業績」相比，收入已經有起色了。

彭漢津在自己臉書上貼出廣告：「客戶在網絡上提供優質美照，最佳是側臉三分之一，約A4大小即可，其中單色速寫為500元，素描則為1000元，完成後再上傳給下訂客戶，若滿意再匯款後郵寄給客戶。」此外，彭漢津也接受網路接案，若喜歡他畫風的客人或是團體想邀約，不論是展出或是創作都可透過他的臉書來聯繫。

▲街頭畫家彭漢津以往常在淡水捷運站等景點創作。（圖／翻攝自臉書）

畢業於台灣師範大學西畫組的彭漢津，曾考入師大西畫研究所與設計研究所，繪畫是他一生最愛，在台北市與桃園市都有街頭藝人證照，以往曾在南投日月潭象山活動中心、德達邵碼頭、桃園機場、淡水捷運站等地參與各項藝文活動，或是擔任現場人像速寫老師，他的畫風綜合世界各國名家精髓，尤其喜愛利用複合多元媒材創作，為人物做生動速寫。

彭漢津強調，人物速寫可透過原子筆、鉛筆、彩色筆或是單色呈現，顏色不拘，紙質也不限定，若喜歡他的人物速寫風格，可搜尋臉書《瀚彭(Han Peng)》直接與他聯繫，可就客戶希望的畫風與使用媒材進行討論。

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