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導遊領隊國考登場　鄭文燦：高規格防疫措施確保考生安全

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▲桃園市長鄭文燦9日視察導遊領隊國考桃園試場，聽取考場人員防疫措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦9日視察導遊領隊國考桃園試場，聽取考場人員防疫措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

適值防疫期間，但導遊、領隊國家考試9、10日仍照常舉行，桃園市長鄭文燦9日視察桃園考區試場防疫情形，鄭文燦表示，因應防疫需求今年禁止陪考，各考場亦設有備用試場，入場採實名制，考生需出示考試通知書、健康關懷表與身分證件，進場前需體溫量測、手部消毒，做好基本防疫措施，當然也祝福考生考試順利與金榜題名。

▲鄭文燦視察導遊領隊國考桃園試場，了解試場對考生相關防疫措施是否周全。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭文燦視察導遊領隊國考桃園試場，了解試場對考生相關防疫措施是否周全。（圖／記者沈繼昌翻攝）


鄭文燦上午在考試委員張明珠與市府局處等人陪同下，視察導遊、領隊桃園區考場青溪國中防疫情形，鄭文燦指出，今年導遊領隊人員考試桃園考區登場，因應防疫需求禁止陪考，各考場都設有備用試場，考生入場需採實名制，並出示考試通知書、健康關懷表與身分證，也要體溫量測與手部消毒，考生與考場工作人員均需全程配合防疫措施佩戴口罩、保持社交距離、維持手部衛生、呼吸道衛生與咳嗽禮節，以維持試場秩序。

鄭文燦說，為避免造成防疫破口，考試中若有居家隔離、居家檢疫考生，事前篩檢階段由考選部協助完成退費作業。至於需配合自主健康管理的考生，只要全程佩戴口罩，仍能依規定應考，青溪國中也設有備用試場，確保考場安全無虞。

▲桃園市長鄭文燦視察導遊領隊國考桃園試場，應試前向考生提醒需配合防疫措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦視察導遊領隊國考桃園試場，應試前向考生提醒需配合防疫措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，防疫期間，國人還能參加國考、觀看棒球賽事等，是件非常幸福的事情，這也是國人共同落實高標準防疫成果，祝福參與本次應試考生順利與金榜題名，當然更感謝試場工作人員的努力，大家都是防疫期間的幕後英雄。

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