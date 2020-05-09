越南移工擁槍自重強押同鄉凌虐　檢警移民署破獲涉經營賭場搶地盤

▲桃檢指揮警方與移民署在桃園區永安路破獲越南籍移工阮姓等9名男女到案，移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署日前據報阮姓越南籍移工被幫派份子吸收後，涉嫌擁槍自重還經營賭場與放高利貸，專門找越南同鄉下手，本月6日強押黃姓移工，過程中還噴灑辣椒水凌虐，檢警會同移民署掌握阮姓移工租屋處一舉查獲9人到案，並起出改造霰彈槍、手槍與子彈等證物，經偵訊後依違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園警方與移民署6日深夜破獲越南籍移工阮姓等9名男女到案，現場壓制越南籍移工等人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警指出，27歲的阮姓男子來台工作已近3年，被桃園某幫派吸收成為中階主管，阮男找來不少同鄉幫忙，在桃園地區經營賭場與放高利貸，其中被查出在大園區租屋還擁有火力強大槍枝彈藥，因成員多為越南籍移工，移民署日前監控後報請桃檢指揮偵辦。

阮姓男子於6日晚間7時許與十餘名同鄉在桃園區永安路某餐廳用餐，碰到另一群認識同鄉，雙方人馬過去曾有利益糾紛衝突，彼此挑釁後一言不合大打出手，桃園警方到場時，雙方人馬立即鳥獸散，打算尋覓新地點談判，阮男還強押對方黃姓移工。

▲桃園警方與移民署6日深夜破獲越南籍移工阮姓等9名男女到案，起出改造霰彈槍、手槍與子彈等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃檢指揮桃園警分局會同移民署兵在中平路、國豐六街口攔截，再趕到大園區租屋處，逮捕阮男等4名越南人、5名台灣人到案，其中在阮男租屋處起出改造霰彈槍、手槍與子彈等證物，黃姓移工獲救後還喊說「我眼睛要瞎了，我看不到」等語，阮坦承有拿辣椒水噴其雙眼施虐。

警方偵訊時，阮等人否認暴力討債與經營賭場情事，僅坦承想教訓黃，對於彼此間是否有借貸、欠款關係均不願正面回應，另4名台灣人也避重就輕，警方偵詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由、傷害與恐嚇等罪嫌，將阮等9名男女移送桃檢偵辦，並將追查其上游組織。

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