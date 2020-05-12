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無懼肺炎疫情！上海ChinaJoy七月底如期舉辦　採線上＋線下模式

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▲騰訊遊戲參加上海CHINAJOY展。（圖／CFP）

▲ChinaJoy今年將如期舉辦，圖為騰訊遊戲與日本任天堂合作，參加去年的上海ChinaJoy展。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

在國際各大遊戲展、資訊展均因亦取消或延期時，中國國際數碼互動娛樂展覽會（ChinaJoy）組委會11日宣布，第18屆ChinaJoy將於7月31日到8月3日，在上海新國際博覽中心如期舉辦。但組委會也強調，會遵照上海市防疫要求，制訂如預約實名登記、憑「健康碼」入場等完善防疫措施。

中國音數協遊戲工委主任委員張毅君指出，雖然疫情帶產業帶來巨大衝擊，但委員會透過綜合考量和研判，決定18屆的ChinaJoy 將以更豐富多元方式繼續舉辦；ChinaJoy委員會秘書長韓志海表示，目前各項籌備工作正加快推動中，預訂展覽攤位工作順利。

▲ChinaJoy現場玩家、民眾擠爆各個場館 。（圖／記者魏有德攝）

▲去年8月，第17屆ChinaJoy現場玩家、民眾擠爆各個場館 。（圖／記者魏有德攝）

韓志海強調，今年各大廠商參展力度有增無減，使他們相當有信心，今年將以「科技‧引領數位娛樂新潮流」為主題，將ChinaJoy與國際智慧娛樂硬體展覽會、中國國際動漫及衍生品授權展覽會結合，還包括潮流玩具展、5G 雲端遊戲主題展區、桌遊主題展區、獨立遊戲主題展區等。

據了解，本屆ChinaJoy將首次採線上、線下同步舉辦，另由於上海市官方近年推出《文創50條》，以及疫情後推出《全力支持服務本市文化企業疫情防控平穩健康發展的若干政策措施》等，特別強調全球電競之都的打造下，展會期間還將全面推動上海電競週，預計今年10月，上海還將在浦東舉辦全球電競盛會S10。

ChinaJoy組委會表示，官方將按照上海市防疫要求，採取預約實名登記、體溫檢測、憑「健康碼」掃身份證或護照入場、延長展出時間、熱門展區錯開時段等防疫措施。

據了解，ChinaJoy自2004年第一屆在北京展覽館舉行後，從第二屆起每年在上海新國際博覽中心舉行，以2019年為例，為期4天的展會累計觀展人數達36.47萬人次，比2018年增長10,182人次。

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