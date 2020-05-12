艱苦人領不到1萬紓困金…王世堅爆氣開罵　「我不客氣地說是政府沒出息」

▲王世堅接受廣播節目專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）



政治中心／綜合報導

行政院先前推出「擴大紓困」，但未與地方政府溝通好，引發民眾跟公所大亂，不少民眾因不知如何舉證工作證明，造成申請上的困難。對此，台北市議員王世堅接受廣播專訪表示，「是政府沒出息」。

王世堅11日接受《POP撞新聞》訪問，大罵紓困之亂，政府花幾個月時間跟賣玉蘭花、舉牌工這些孤苦無依的民眾計較一萬元，「我不客氣地說是政府沒出息」，時間應該花在帶領人民到更有前景的未來，政府既然知道人民困難，就應省去繁文縟節，排富後普發現金。

王世堅表示，蘇貞昌團隊應是出於好意，但現在卻要許多底層民眾填一堆文字資料，這些人根本沒有能力去填寫，申請時反而被當成人球踢來踢去；行政團隊的文官體系跟民間脫節，不相信人民沒有錢；銀行恰好相反是相信人民沒有錢，造成有困難的民眾被夾在中間，難以申請政府補助、也無法從銀行借錢。

王世堅直言，「政府不必一直關在辦公室去想什麼人會受疫情影響」，等想到哪些族群還沒被補助，「大家都餓死了」，在這麼急迫的時候，「寧可錯發不要漏發」，政府為了防止那些開賓士車、有2億土地卻沒收入的民眾來申請紓困金，花人民和公務體系大量時間，只為了查證極少數人是否佔便宜，「為了這少數去擋那些困苦的民眾，是沒有必要的」。