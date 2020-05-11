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柯文哲補刀蘇貞昌　「中央審核」不見得更快

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▲▼柯文哲認為，防疫只是第一步，紓困及產業振興才是挑戰的開始。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲柯文哲認為，防疫只是第一步，紓困及產業振興才是挑戰的開始。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者黃巈禾／台北報導

行政院推出紓困補助1萬元，地方區公所亂象頻起，行政院長蘇貞昌日前為此向社會大眾道歉，並表示中央審核、基層免責。對此，台北市長柯文哲則說，中央審核不見得更快，如果發現不合格，善後更麻煩。

柯文哲11日在臉書表示，長蘇貞昌針對擴大紓困，提出「中央審核，地方免責」，讓各縣市出現不同調的狀況，從務實層面來說，中央審核不見得更快，如果發現不合格，善後更麻煩。

柯文哲指出，截至今日，短短4天，北市12區公所已收到7,763件紓困申請，目前共發出371萬元紓困金，一般申請與審核流程在區公所就可跑完，審過就給錢，真的有疑義的才送中央。

柯文哲再指，按部就班，也許會需要幾個工作天，但都會盡速處理，也希望民眾體諒公務人員的辛勞，公務員如需加班處理，可列入專案加班，該有的假期一定會還給辛勞的公務員，絕不短少。

柯文哲提到，全世界的疫情還在蔓延，因此「力不可用盡」，不要損耗政府的量能，更不要打擊公務人員士氣，防疫只是第一步，紓困及產業振興才是挑戰的開始，北市府會藉由這一次的衝擊作為產業轉型的動力，「未來還有漫長的疫戰要打，我們一起努力。」

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