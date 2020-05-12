葉元之揭蘇貞昌跳票案例：騙了神明還要騙新北市民嗎？

▲新北市議員葉元之。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌日前才稱擴大紓困方案「中央審核、基層免責」，結果新北市8日趕在下午4時許把9301件申請案送至衛福部審核，卻反遭衛福部基層員工抱怨，引發雙方「甩鍋大戰」。新北市議員葉元之12日在臉書表示，蘇貞昌騙新北市民的事情不只上述這一樁，還有他當初在競選新北市長時的大台北歌劇院與親子體驗博物館承諾也沒施行。

葉元之以「那些年 蘇貞昌騙我們的事」為題發文表示，蘇貞昌宣布紓困案「中央審核、基層免責」，但新北市長侯友宜遵照辦理送件到衛福部，反被嗆說「錯誤示範」，吃虧上當。

「蘇貞昌騙新北市的事還不只這樁」。葉元之指出，蘇在2018年競選新北市長時，痛批當時的新北市政府將板橋車站旁的一塊地（特專三）淪為最貴機車停車場，並說：「我開闢的新板特區40公頃，保留3.3公頃的土地，要蓋中央已經答應的大台北歌劇院，13年到現在還在停摩托車…看的是讓人厭氣，讓蘇貞昌來，我100天內一定取得土地，要為你建親子體驗博物館」。

葉元之反酸，「但是蘇院長，這塊地是行政院管的，您當行政院長已經484天了，如果要做，早就開始做了，怎麼這塊地還是原地踏步啊」，而且在規劃上，中央政府目前在此設立「台灣音樂中心」、一棟劇場及商場，其中兒童文化科技館僅占全部面積的12分之1，也跟蘇貞昌當初承諾不同。

葉元之透露，新北市政府前後拜會民進黨政府約5次，但現在案子仍然躺在行政院沒有動靜，「蘇院長，您承諾的100天呢？您承諾的親子體驗博物館呢？騙神明，還要繼續騙市民嗎？」

▼葉元之發文批蘇貞昌跳票。（圖／翻攝自Facebook／葉元之．板橋）