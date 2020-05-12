網購遇溫情！武漢男為幼子買玩具　賣家狂塞贈品還寫信...讓他哭了

▲賣家在包裹內送上許多東西。（圖／翻攝自澎派新聞）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸武漢一名張姓男子因疫情關係在家隔離，日前上二手網站想買玩具給1歲半的兒子玩，沒想到賣家得知對方是武漢人之後，不僅不向張男收錢，還在包裹內附上一封信，信中寫道「我只是一個平凡人，用最純樸的感情和眼淚來遠望」，如此溫暖的祝福與舉動，令張男一家人相當感動。

根據《澎派新聞》報導，受到疫情影響，張男一家人都待在家裡防疫，於是在4月5日上二手網站訂購玩具，買了一架電子琴。住在廈門的賣家得知張男是武漢人，主動提出「不收錢」，但光是郵費就要30元（約新台幣126元），張男實在過意不去便再三的拒絕，賣家才收下50元人民幣 （約新台幣210元）。

▲賣家與張男對話紀錄。（圖／翻攝自澎派新聞）

包裹於4月14日送到，原本張男只買了一架電子琴，但包裹內還多了童裝、玩具、零食等商品，令張男感動不已，立刻聯絡賣家道謝。賣家謙虛表示，「不客氣，您和孩子不嫌棄就好！」此外包裹內還附上一封A4紙，上面寫滿了文字，這封信是跟包裹一起寄來的，但是過了一月後張男才發現。

張男表示，當時和60歲的父母三人一起讀著信，眼眶瞬間泛紅，令他印象最深刻的一句話是，「請您接納我的不見外，不帶一絲絲的憐憫和施捨的心態，我只是一個平凡的人」，簡單的幾句話，在這樣煎熬的日子裡，帶給一家人許多溫暖。

▲▼賣家給張男的親筆信。（圖／翻攝自澎派新聞）

張男表示，「這封信與那些禮物不同，如果說禮物是送給我們家的，那麼這封信是寫給所有武漢人的」。事後，張男試圖聯絡賣家想要致謝，但卻被對方婉拒了，賣家希望可以保留最純粹的執念，並且這份溫情留在心底。