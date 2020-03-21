開始收冬衣！週末高溫飆31度　未來一週僅「這兩天偏涼」

▲週末各地天氣溫暖。（圖／記者湯興漢攝）



記者李宜秦／台北報導

今日全台各地天氣溫暖，氣溫持續回升，中央氣象局表示，明日與今日天氣形態類似，高溫約28到31度，各地空氣品質差。週一白天東北風增強，北部、東北部轉為濕涼，高溫下降至23度，低溫約18度。臉書專頁「天氣即時預報」指出，時序已至春分，冬衣可以收一半了。

氣象局表示，今日天氣轉為偏南風，氣溫持續回升，水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；氣溫方面，各地低溫18至21度，白天高溫可達27至31度，各地早晚稍涼、日夜溫差較大。

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氣象局預報員李孟軒表示，今明兩日天氣穩定，各地高溫約28到31度，低溫約20到23度。到了週一白天東北風逐漸轉強，週一至週二清晨北部、東北部轉為濕涼，白天高溫下降至23到25度，各地低溫約18到20度。

▲週一到週二清晨北東有雨。（圖／記者林敬旻攝）

李孟軒指出，週二白天起至週五天氣轉回穩定，僅東半部會有短暫零星降雨，各地高溫約27到31度。週六將有鋒面接近，北部、東半部再度轉雨，高溫略降至27度，低溫約19到20度，週日則可能受東北風影響，天氣較為不穩。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，明日氣溫將再上升1度，全台高溫幾乎都可以來到30度左右，感受上來說會更為悶熱。週一受東北風影響，北部、東北部高溫驟降5到6度。另外週末天氣穩定，不利於污染物沉降擴散，各地空氣品質差。

臉書專頁「天氣即時預報」指出，未來還是有冷空氣，但時序已經到了「春分」，太陽逐漸要直射北半球了，冷空氣到台灣都已是強弩之末。冬衣都可以收一半以上，留下幾件備用即可。