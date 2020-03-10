隔離14天期滿！血友病童母子今返高雄　手寫信「終於出關了」：感謝各界幫助

記者游宗樺、陳韻如／台北報導

日前滯留湖北的血友病童，與母親2月24日搭乘長榮BR-766航班從成都回台，並在採檢確認陰性後，送到隔離所展開為期14天的隔離。事隔14天，母子2人10日凌晨解禁，並由親友接送返回高雄。此外，母子2人還透過手寫信感謝各界的援助。

▲血友病母子今隔離結束返家，手寫信表達感謝。（圖／記者游宗樺攝）

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過去因有傳言表示，該血友病童是為大陸籍，網路上因此掀起一片謾罵，而陸委會也緊急出面澄清，「血友病童、血友病童的雙親都擁有中華民國國籍。」而該病童母子2人24日搭機返台，經過檢驗後皆呈陰性，隨後送抵 隔離所展開14天的隔離。

▲血友病母子今隔離結束返家，手寫信表達感謝。（圖／記者游宗樺攝）

如今，14天過去，母子2人10日凌晨解禁，在經過簡單的體溫測量，確定沒有發燒及其他症狀後，已由親友接送返回高雄。此外，2人也親手寫下感謝信，感謝各方的幫助，「非常感謝一路走來所有幫助我們的貴人們，感謝所有衛福人員貼心的照顧！」

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