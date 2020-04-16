北台灣飆破33℃！週末防午後雷雨　「高溫暴跌10℃」時間點曝

▲週末各地天氣溫暖，有午後雷雨發生機會。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

今（16）日白天起東北季風減弱，各地氣溫回升，大台北地區高溫飆破33度。中央氣象局表示，明日天氣型態與今日類似，全台各地高溫約30度，到了週末各地雲量逐漸增多，北部、東半部、中南部山區等有可能出現午後雷陣雨。

氣象局表示，今日僅花東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；各地氣溫回升，西半部地區高溫普遍來到30度附近，東半部高溫也可來到27、28度，體感溫暖至微熱，夜間清晨低溫各地在16到20度之間。

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氣象局預報員官欣平表示，明日天氣型態與今日類似，是未來一週最舒適、溫暖的天氣，各地高溫有機會超過30度，僅東半部會有零星降雨。

▲今明兩日天氣溫暖。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

官欣平表示週六起南邊水氣增加，也會逐漸北移，不過僅東半部受影響，轉為陣雨或雷雨，山區則可能出現午後雷陣雨。週日到週一午後雷雨範圍擴大，預計北部、中南部山區等，都會有午後雷雨出現。

官欣平表示，天氣型態變化較大的時間落在週二，預計週二將有鋒面通過、東北季風增強，週四還會受到華南雲雨系影響，屆時中部以北、東半部都會有陣雨發生，且受到東北季風影響，各地氣溫也會略減，早晚低溫約16到17度，另外北台灣高溫也會降至21到22度，與近日的30度高溫差約8到9度。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今日各地氣溫回升，部分地區白天高溫達30度，但早晚還是偏涼，日夜溫差大；且最近吹偏東風，西半部位處背風側，擴散條件較差，這幾天的空氣品質相對較差。