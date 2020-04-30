誆稱「武漢疫情」導致現金周轉不靈　女子險被詐騙30萬元

▲台南市東區1女子遭詐騙集團詐騙美金1萬元，所幸在匯款時，被銀行行員察覺有異而報警處理，警方到場及時勸說攔阻，成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區1女子，日前透過網路臉書交友，結識1位自稱是伊拉克之男子，向她詐騙美金1萬元，所幸在匯款時，被銀行行員察覺有異而報警處理，警方到場及時勸說攔阻，成功阻詐30萬元。

據了解，該名女子30日上午11時許，至轄內金融機構欲臨櫃匯款1萬美金至海外帳戶，幸該銀行行員機警並落實關懷提問程序，發現匯款女子疑似遭詐騙匯款，主動通報轄區一分局警方前往協助處理。

一分局東門派出所警員陳政昇、黃芷涵及實務訓練人員揭侊翰、陳柔瑄等4名於接獲通報後，即刻前往查處。到場時發現該女子仍與對方男子持續通話中，警方即請該女子先掛斷電話。經警方關懷詢問得知， 女子日前係透過網路臉書交友，結識1名自稱是在伊拉克當醫生之男子，平時以LINE互相聯繫聊天，噓寒問暖，在取得女子好感後，便向該女宣稱因武漢肺炎之因素，導致現金周轉不靈，於是向她商借1萬美金，以解決當前困境。現場經員警耐心勸說，並告知此為詐騙集團常用技倆，千萬不可上當，此時女子才恍然大悟，打消匯款念頭，成功保住自己新台幣30萬元的辛苦血汗錢。

一分局呼籲民眾網路交友要小心，詐騙集團常以愛情交友方式，透過交友平台、臉書或line互加好友，後續再向被害人噓寒問暖，使其陷入桃色圈套，接著以急需用錢或投資話術等名義，向被害人實施詐騙。因此提醒民眾應秉持「一聽二掛三查證」的方式，才能避免造成財產的損失。如有任何與詐騙相關的問題，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。

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