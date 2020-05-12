「黃蜂」24hrs內生成！菲國預測圖曝光「往北逼近台灣」　2014年出現時曾釀沈船

▲菲律賓對「黃蜂」颱風預測，認為將會增強並往北。（圖／翻攝自臉書Pacific Typhoon Season）

記者陳亭伃／綜合報導

目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，可能將形成今年太平洋第一個颱風「黃蜂」，菲律賓氣象部分目前正在密切關注，11日公布黃蜂形成後的「可能路徑圖」，並推測恐怕將在24小時內就達到颱風標準，此外菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（PAGASA）表示，這個熱帶性低氣壓正在往西北方向移動，強度則要看滯留海上的時間長短。

根據《CNN Philippines》報導，目前這個熱帶性低氣壓轉為颱風「黃蜂」的機率極大，且移動速度緩慢吸收大量水氣，可能將在棉蘭島帶來中等強度的降雨。氣象專家指出，各國目前預測都認為黃蜂將會有增強的可能，並在在未來幾天開始陸續向北移動，15日可能接近呂宋島中部。

▲台灣將進入梅雨季。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

此外，黃蜂的強度目前尚未有定論，因為將取決與它在薩馬島與比科爾附近的停留的時間，然而根據菲律賓氣象機構釋出的路徑圖，可以看到黃蜂路徑預測逐間往北，屆時可能將相當接近台灣。

而台灣方面，因進入梅雨季，天氣風險公司總經理彭啟明認為，可以再觀察兩日左右，並呼籲民眾把握周三到周日較為穩定的天氣，接下來五月中下旬，可能多為下雨不穩定的天氣。

「黃蜂颱風」曾在2014年出現，當時為超級颱風，甚至在台灣造成一艘45人的研究船「海研五號」沉沒，在原訂航程自台南開往金門，受到當時「黃蜂颱風」外流影響，因強風與巨浪折返後，接著行經澎湖觸礁，導致船體失去動力後沉沒，船上45人皆獲救，送醫後2人不治。