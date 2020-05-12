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「左宗棠雞」太美味！菲籍女機上沒吃帶進海關　開罰3萬元

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▲▼ 首班花卉包機赴日！華航載20公噸蝴蝶蘭、文心蘭 。（圖／農委會提供）

▲外籍女企圖攜左宗棠雞闖關，遭逮開罰3萬。（圖／資料照片）

記者黃子倩／高雄報導

任意將飛機餐帶下企圖闖關，得付出不小代價！這起事件發生在高雄機場，有名在台灣擔任看護10年的菲律賓籍女子，去年5月從菲律賓搭機抵達高雄機場，涉將沒吃的飛機餐左宗棠雞飯及水果放在隨身背包，被海關發現裁罰3萬。

事後她申請訴願遭駁回，再提行政訴訟要求撤罰，不過高雄地院認為她當時已走至「免申報櫃檯」辦理通關，確實未主動申報檢疫，沒盡應注意的義務，駁回她的請求，但仍可上訴。

這名菲律賓籍的女子主張，她去年5月21日搭華航班機從菲律賓到高雄機場，因身體不適，才沒有在飛機上享用餐點，本來預計在通關前吃完，但她還在找地方用餐時，就被執勤人員強行要求交出背包，等於沒經過她同意，就把包包放上Ｘ光儀檢驗的輸送帶，便依照違反動物傳染病防治條例以及植物防疫檢疫法開罰3萬。

▲▼ 首班花卉包機赴日！華航載20公噸蝴蝶蘭、文心蘭 。（圖／農委會提供）

▲外籍女企圖攜左宗棠雞闖關，遭逮開罰3萬。（圖／資料照片）

對此，農委會動物檢疫局高雄分局反駁，表示檢查人員不可能上前，是該名菲律賓籍女子自己走到免申報櫃台，加上飛機餐是菲律賓製作的，確實屬於檢疫物，法官認為，免申報櫃檯為綠色櫃檯，有一段綠色圍籬，地上還有很大的綠色標示，而且現場有英文告示讓她有相當的機會知道要檢疫，可見她應注意卻未注意，確實有過失，駁回她的請求。

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