今年首颱「黃蜂」最快今明就生成　周末最靠近台灣...影響機率曝

▲熱帶性低氣壓今明可能生成為黃蜂颱風。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年首颱快要生成！氣象局表示，位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓，今、明2天有機會增強為颱風「黃蜂」，未來持續緩慢向北北西移動。未來路徑會先朝菲律賓前進，但直接影響台灣機率低，不過，周六起會替台灣南部、花東，甚至宜蘭帶來局部短暫陣雨。

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▲氣象局提醒，路徑資料往往分歧度很大，且預報時間越長，分散範圍越廣，如圖上淺紅色覆蓋的範圍。（圖／中央氣象局）

菲律賓東南方的熱帶性低氣壓今明2天有機會增強為颱風，目前距離台灣東南方約1640公里海面上。由目前資料來看，該低壓中心會先向北移動，再往西移動並通過菲律賓，出海後，在巴士海峽地區中心以東北方向繼續前進。

氣象局表示，最接近台灣的時候，大概落在這個周末（16,17日），南部以及東部地區受影響的機率比較大，屆時可能有短暫陣雨或雷雨。

▲準黃蜂直接影響台灣機率偏低，但周六起，南部、花東甚至宜蘭會有局部短暫降雨 。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局表示，目前預報颱風距離台灣不會很近，會維持一段距離，直接影響機率偏低，影響比較間接。周六日這三天將對台灣南部、花東一帶，甚至宜蘭，帶來局部短暫陣雨，不過強度發展有限，預估不會發展到很強。

不過，由於資料的不確定性還是很大，且隨著預報時間越久不確定性越高，所以對台灣的影響程度還是要看低壓屆時離台灣有多近而定，民眾須留意氣象局的最新動態。

至於未來天氣，周三至周五鋒面遠離，轉為高壓迴流的天氣型態，風場由東南風轉偏南風，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東部、東南部地區有局部短暫陣雨，午後東北部地區及西半部山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，稍感悶熱。

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