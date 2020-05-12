3縣市大雨特報！黃蜂颱風最快今生成靠近台灣時間曝　各國模擬路徑出爐

▲氣象局觀測，熱帶性低氣壓在帛琉西方海面，向北北西移動，時速10公里，有發展為輕度颱風的趨勢。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今年首颱最快今生成，3縣市大雨特報！中央氣象局預報員陳伊秀表示，位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓，不排除最快今天（12日）發展成颱風，但未來路徑仍十分分歧，以目前預報資料顯示，周日到下周二比較靠近台灣。如今各國模式對該熱帶系統的模擬路徑也出爐，另還包括美國聯合颱風警報中心（JTWC）發布的第一報路徑；若屆時成颱，將是今年第一號颱風「黃蜂」（Vongfong，澳門提供，即黃蜂）。

氣象局今晨對台南市、高雄市和屏東縣發布「大雨特報」，鋒面通過易有短時強降雨，今台南、高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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▼今鋒面水氣持續影響台灣。（圖／氣象局）

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到鋒面和東北風增強影響，而鋒面位置比較南邊，清晨下雨偏向南台灣，西南部沿海到上午8、9時仍有機會有些降雨，但10時、11時過後就緩和；白天花蓮、台東和中南部山區降雨機率較高，且有可能局部大雨，中南部山區是午後熱力作用加乘之下降雨，而花東因鋒面下壓到台灣東部海域，除午後的其他時間也有降雨訊號。

陳伊秀說，今東北風影響，北部高溫約26到29度，其他地區沒下雨時比較悶熱，都有30度以上，最高溫可達33、34度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳伊秀表示，周三到周五天氣比較穩定，以午後山區降雨為主，包括西半部山區和宜蘭平地，而花東也有局部降雨但量值不會太多。

氣象局觀測，熱帶性低氣壓在帛琉西方海面，向北北西移動，時速10公里，有發展為輕度颱風的趨勢。陳伊秀分析，今成颱機率比較小，但也不排除，目前預報路徑後期分歧度滿大，現在模式有兩個走法，一個是進入菲律賓西邊海面到南海，再往北上來帶些水氣；另一種是沒通過菲律賓本島，從菲東海面北上，屆時就要看有沒有往西靠近台灣一些，但這樣沒從南海帶上來的水氣多。

陳伊秀指出，熱帶系統會不會直接影響台灣，還要考慮屆時西南風有沒有比較強，若有加乘效果，水氣會比較多；但目前預報資料顯示，周六到下周一南部、台東有短暫陣雨，其他地區為多雲，山區午後有降雨。她說，熱帶系統周日到下周二比較靠近台灣，但速度快慢都會影響，變數還很大，得持續觀察。

氣象局代理局長鄭明典也在臉書貼出東亞衛星雲圖說，「編號TD01，表示這是今年第一個追蹤的熱帶性低氣壓，更多資訊請看局網『颱風消息』。」

▼氣象局觀測，熱帶性低氣壓在帛琉西方海面，向北北西移動，時速10公里，有發展為輕度颱風的趨勢。（圖／氣象局）

▼鄭明典提醒，這是今年第一個追蹤的熱帶性低氣壓。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▼美國聯合颱風警報中心對熱帶低壓的第一報路徑。（點圖可放大／翻攝JTWC）

▼各國模式最新模擬熱帶低壓未來路徑。（點圖可放大／翻攝Typhoon2000）

▼美國GEFS系集模式最新模擬熱帶低壓未來路徑。（點圖可放大／翻攝Tropical Tidbits）