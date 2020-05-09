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泰王揪20性戰士妃子「歡愉室激戰」　相差35歲超嫩新寵曝光…竟是小女兒閨密！

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▲▼泰王瓦吉拉隆功與王后素提達。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰王瓦吉拉隆功被傳相當愛女色。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

全球新冠肺炎疫情嚴重，各國元首、王室都盡可能想要安撫民心，然而泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）卻在4月份疫情嚴重之際，傳出帶著20名妃子飛往德國巴伐利亞度假飯店聖內比池玩耍度假，甚至還無憂無慮的召納新後宮，據傳就是二公主思蕊梵娜瓦瑞的好閨密。

綜合外媒報導，瓦吉拉隆功日前因為帶著眾妃子到德國躲新冠肺炎，引發泰國民眾不滿，甚至有些人違反禁止辱罵王室法條，提出「我們為什麼需要國王（Why do we need a king?）的口號」。然而瓦吉拉隆功卻沒有因為人民的不滿而回到崗位上，反而還被媒體曝光了下榻的德國巴伐利亞高級飯店，裡面改裝成泰式風格，還有泰王、後宮們使用的「歡愉室」（Pleasure room），裡面就是性愛角色扮演的基地，「性戰士」還有受封階級。

據悉，瓦吉拉隆功過去被說是泰國最好色的一任君王，而如今更看上自己33歲二女兒的好閨密，已經68歲的他似乎也不服老，而王后蘇提達在消息傳出後的動向也備受關注。泰國的宮鬥相當嚴眾，日前才傳出貴妃席妮娜因為意圖要鬥掉蘇提達，受封不到半年就遭到撤換，甚至被關禁閉。

根據德國《畫報》報導，泰王身邊的妃子在伺寢的過程中，有些認為可以為家裡帶來財富與權力，有些人則是因為礙於泰王不得不從，如今泰王有了新寵，未來可能再度動搖後宮的排名，外媒也指出二女兒的好閨密多次跟著出現在公務場合，對於飛上枝頭受封可能也只差一步。

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