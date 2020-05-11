　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他活活打爆女友「切割多塊塞廁所」　拔下牙齒串成項鍊…留變態紀念品！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼牙齒示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲變態男友將女友分屍後，竟將牙齒串成項鍊。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國2017年發生一起殘忍的情殺案。當時一名33歲的男子因為與女友發生口角，竟殺害32歲的女友，且當將對方的身體分屍後丟進廁所馬桶內，令人震驚的是，他竟將女友的牙齒拔下，串成一條項鍊。直到2018年再度開庭時，這名男子並未有悔意，甚至抱怨同牢房的人相當吵，還改口供表示，女友根本就沒有死，而是到南非當傳教士，讓女方的家人精神相當煎熬。

根據英國《太陽報》報導，狄恩洛在當時與女友諾登（Kirby Noden）位於康沃爾郡的公寓內發生爭執，狄恩洛一氣之下竟殺掉諾登，直到4個月後，家人才發現諾登已經失蹤，向警方報案之後，竟得到令人震驚的消息。

警方當時接獲報案，立即到狄恩洛的公寓內搜索，一進門就看到血跡遍布在地上、床墊、牆壁上，隨後在廁所內發現一具遭到分屍的屍體。狄恩洛遭到逮捕後很快地就承認自己犯案，令人髮指的是，狄恩洛當時身上戴的一條項鍊，竟然是用諾登的牙齒所串成。

狄恩洛遭到逮捕之後，2018年開庭卻在庭上抱怨，跟自己關在一起的囚犯非常煩躁，而且還要跟他們一起吃飯，絲毫沒有悔意。直到最近一次開庭，狄恩洛甚至反供表示，諾登根本就沒有死，而是到南非擔任傳教士。這讓諾登的家人相當心痛，諾登的母親安妮塔表示，「很希望用繩子吊死他，但這些都不足像他對我女兒做的那樣，我恨死他了，我們都崩潰了！」法官開庭時怒批，狄恩洛是對真心愛他的人做出泯滅人性的攻擊。

ET快訊
快訊／磐石艦群聚感染...韓國瑜拋「醫護全篩檢」確定喊卡！原
鍾欣凌「結婚10年」被爆離婚！　她無奈吐真相
壞壞超過500次！他逐次紀錄感受：吸吾下、射內　正宮見3本激
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／哭了…加拿大向中國買口罩「800萬片不符規全報廢」　急找台灣下1000萬片！

零號病人從實驗室走出…澳專家曝「病毒序列可能疑點」　結果洗白華南市場！

護理師下班等公車「遭變態逼給洩慾」　封城都沒人…哭破喉嚨45分鐘痛忍！

泰王揪20性戰士妃子「歡愉室激戰」　相差35歲超嫩新寵曝光…竟是小女兒閨蜜！

疫情控不住！3姊妹護理師「下班慘遭虐殺」　屍體排列放…兇手無破綻洩憤

亡蛋！科學家驚見「病患精液含新冠病毒」　靠性行為傳播機率增…勸套套緊戴

新冠病毒「反覆感染」逐漸變多　以色列總理示警：再一次可能終結全人類！

紐西蘭宣告抗疫成功！10天內逐步解封　餐廳電影院14日起恢復開放

掰了尪搞上陽光鮮肉！她狂曬「7歲繼子」恩愛照：想跟他生小孩　網友傻了

中印邊界「全武行」爆兩場　互丟石頭總計350軍人參戰…多人掛彩

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

「狂敲猛打」切母親節蛋糕像尋仇　秒變愚人節！網笑：不要玩媽媽

紐西蘭宣告抗疫成功！10天內逐步解封　餐廳電影院14日起恢復開放

掰了尪搞上陽光鮮肉！她狂曬「7歲繼子」恩愛照：想跟他生小孩　網友傻了

中印邊界「全武行」爆兩場　互丟石頭總計350軍人參戰…多人掛彩

N號房始祖GODGOD身分曝光！「24歲男大生」拐少女當性奴　見關鍵證據認了

他活活打爆女友「切割多塊塞廁所」　拔下牙齒串成項鍊…留變態紀念品！

印媒籲新德里「支持台灣參加WHA」：是世衛重要改革內容！

義大利開放參加喪禮、德國頻爆群聚感染！歐洲各國「解封現況」一次看

金正恩又神隱！復出工廠剪綵後「消失10天」　經濟視察改派總理

陳時中投書韓媒：全球衛生安全不應有遺漏

南韓青瓦台：不排除年內舉辦第4次文金會！

台南市環保局抽驗飲用水　全部合格民眾可安心飲用

被議員影射建置iBike系統有回扣　盧秀燕動怒：嚴重抗議

喬丹私下超挺NBA後輩巨星　打給記者：不要再攻擊詹姆斯了

補教名師劉毅「開除女特助」變更設立人　被控偽文以「切結書慣例」爭清白

南投神木村森林火警燒損2公頃　黑鷹直升機高空灑水10公噸

深田恭子大U泳衣「碗公級巨胸」正面解放！　超細褲激出馬甲線

IU新歌MV「繞耳線條」耳環被問翻　高質感設計500元有找！

新北勞工局員工嗆殺副局長！持「西瓜刀」埋伏見人就揮　下場出爐

警兵分6路查獲販毒集團　據點遍及新北桃園！拘提6人傳喚16藥腳

紐西蘭宣告抗疫成功！10天內逐步解封　餐廳電影院14日起恢復開放

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

國際熱門新聞

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

加拿大向中國買口罩800萬片報廢　趕找台灣下1000萬片單

高燒送醫！他牙齦拉出「12條蛆」醫嚇傻

毒王5夜店狂歡　傳54人全境擴散

分離15年　她母親節找到印尼媽媽

封城都沒人！護理師下班等公車「遭變態逼給洩慾」

N號房創始者GODGOD逃10個月落網

更／美副總統「不自我隔離」接觸確診秘書仍要上班

世衛：譚德塞與習近平「從未通話」

布裹屍只露出雙腳　警開後座嚇傻

科學家憂：英太快解封將致10萬死

泰王揪20性戰士妃子歡愉室激戰　新寵竟是女兒閨蜜

懷孕護理師等公車　遭性侵45分鐘

等了7周！英首相宣布：有條件解禁

更多熱門

相關新聞

生蠔店老闆以偷拍紓壓！短裙妹點餐遭洩底

生蠔店老闆以偷拍紓壓！短裙妹點餐遭洩底

在台北花博公園經營知名生蠔餐廳的許姓老闆，年初見店裡出現一位穿著短裙的女客人到店裡用餐，一時興起竟拿出手機走向女客人，朝她裙底伸過去拍了女子的底褲、大腿等隱私照。警詢時他表示是為了紓壓所以偷拍，台北地院審結依妨害秘密罪判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

單身女欲匯款給大陸男友　警及時阻騙局

單身女欲匯款給大陸男友　警及時阻騙局

金髮妹與男友「滾床被繼父當場開門」　竟找殺手滅口

金髮妹與男友「滾床被繼父當場開門」　竟找殺手滅口

不配合就遣返！看護遭逼「睜眼」替他洗下體

不配合就遣返！看護遭逼「睜眼」替他洗下體

噁男潛轉運站停車場「性侵機車」

噁男潛轉運站停車場「性侵機車」

關鍵字：

變態男友打死恐怖情人牙齒項鍊

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

加拿大向中國買口罩800萬片報廢　趕找台灣下1000萬片單

驚悚畫面曝！粉褲妹躺路中遭輾拖行「Y字形蜷曲成L」

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

周揚青屠豬18天親吐：很痛苦！羅志祥是最愛的一次

酒店妹吹氣＋塞舔！下一秒…男業務耳膜「蕉皮式爆裂」醫秒傻

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面