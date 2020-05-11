他活活打爆女友「切割多塊塞廁所」　拔下牙齒串成項鍊…留變態紀念品！

▲變態男友將女友分屍後，竟將牙齒串成項鍊。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國2017年發生一起殘忍的情殺案。當時一名33歲的男子因為與女友發生口角，竟殺害32歲的女友，且當將對方的身體分屍後丟進廁所馬桶內，令人震驚的是，他竟將女友的牙齒拔下，串成一條項鍊。直到2018年再度開庭時，這名男子並未有悔意，甚至抱怨同牢房的人相當吵，還改口供表示，女友根本就沒有死，而是到南非當傳教士，讓女方的家人精神相當煎熬。

根據英國《太陽報》報導，狄恩洛在當時與女友諾登（Kirby Noden）位於康沃爾郡的公寓內發生爭執，狄恩洛一氣之下竟殺掉諾登，直到4個月後，家人才發現諾登已經失蹤，向警方報案之後，竟得到令人震驚的消息。

警方當時接獲報案，立即到狄恩洛的公寓內搜索，一進門就看到血跡遍布在地上、床墊、牆壁上，隨後在廁所內發現一具遭到分屍的屍體。狄恩洛遭到逮捕後很快地就承認自己犯案，令人髮指的是，狄恩洛當時身上戴的一條項鍊，竟然是用諾登的牙齒所串成。

狄恩洛遭到逮捕之後，2018年開庭卻在庭上抱怨，跟自己關在一起的囚犯非常煩躁，而且還要跟他們一起吃飯，絲毫沒有悔意。直到最近一次開庭，狄恩洛甚至反供表示，諾登根本就沒有死，而是到南非擔任傳教士。這讓諾登的家人相當心痛，諾登的母親安妮塔表示，「很希望用繩子吊死他，但這些都不足像他對我女兒做的那樣，我恨死他了，我們都崩潰了！」法官開庭時怒批，狄恩洛是對真心愛他的人做出泯滅人性的攻擊。