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把握梅雨鋒面來臨　空軍派「C130-H」助水利署進行人工降雨

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▲▼國防部配合水利署執行增雨作業。（圖／軍聞社提供）

▲國防部配合水利署執行增雨作業。（圖／軍聞社提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

今年南部地區的降雨量偏少，導致水情欠佳，水利署從7日起在台南市以及高雄市實施減壓供水措施，希望民眾可以共體時艱。近日鋒面雲系通過台灣，水利署把握這次的機會，在11日上午於仁義潭、曾文、烏山頭等地實施增雨作業。空軍第六混合聯隊配合水利署，也派遣了C-130H型運輸機裝設增雨設備，以紓緩枯水期的旱象。

水利署指出，這波鋒面在10日晚間起接近，較具組織性的降雨雲系則於11日上午起影響西部集水區，便從上午11點起燃放焰劑，希望可以增加水庫畜容量。此外，空軍也派遣2架遣C-130H型運輸機，搭載空軍第六基地天氣中心氣象人員以及8噸的清水，協助水利署在曾文水庫和南化水庫以西的空域，以潑灑清水的方式進行人工增雨作業。

請繼續往下閱讀...

空軍氣象中心主任林中校表示，從2019年的9月至今，南部地區水庫集水區未有明顯降雨，導致主要水庫蓄水情況不佳，空軍氣象中心即刻編組相關人員，全天候追蹤雲系發展及動向研判，根據氣象數值模式、衛星雲圖、雷達回波、地面及高空觀測資料等氣象資訊，嚴密監控天氣變化趨勢，規劃最佳人工增雨施作時間、目標區、架次、空域、空層及航路等，嚴密守視精準掌握施作時機及位置，即時啟動人工增雨作業。

▲▼水利署燃放焰劑增雨。（圖／翻攝自水利署）

▲水利署燃放焰劑增雨。（圖／翻攝自水利署）

水利署強調，除積極採取水源調度、加強節水管理等作為，並持續與中央氣象局及國防部空軍單位密切聯繫，一有可能的作業時機，即刻進行人工增雨作業，務求將枯水期的可能影響降至最低。

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