快訊／「大雨夜灌」南高屏！準黃蜂預測路徑出爐　氣象局發「熱帶低壓警報」

▲今年首颱！「準黃蜂」環境有利發展發布熱帶低壓警報。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局12日凌晨3時20分針對南高屏3縣市發布「大雨特報」，受鋒面通過影響，易有短時強降雨，台南、高雄及屏東地區有局部大雨發生機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風。此外，日本氣象廳也發布熱帶低壓警報，今年第一個颱風「黃蜂」預期即將生成，氣象局表示，準黃蜂目前位在帛琉西方海面，緩慢向北移動，有發展為輕度颱風的趨勢。

氣象局觀測，位於菲律賓東方、距離台灣南南東方約1800公里海面上的熱帶低壓，11日晚間8時以每小時10公里速度向北北西進行，中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺，有發展為輕度颱風的趨勢。

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另一方面受鋒面南壓通過影響，氣象局凌晨針對南高屏3縣市發布大雨特報，預估12日鋒面將東移至台灣東方外海，但鋒面附近仍是不穩定的大氣環境，北台灣有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後受熱力作用影響，易出現較明顯雨勢，午後花東及中南部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率，各地晨間舒適，白天北台灣高溫26至29度，中部及花東30至32度，南部33、34度。

▲鋒面通過！南高屏大雨特報。（圖／中央氣象局）



▲「準黃蜂」即將生成，各國路徑預測往北大轉彎。（圖／翻攝tropicaltidbits）