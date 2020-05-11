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衛福部送回急難紓困案件　新北市府：儘速審查9301件核撥

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▲ 衛福部送回急難紓困案件 新北市府：儘速審查9301件核撥。（圖／新北市社會局提供）

▲衛福部送回急難紓困案件，新北市府：儘速審查9301件核撥。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

衛福部11日下午5點，將日前新北市所送到中央的55箱9301件急難紓困申請案件送回新北市政府社會局，社會局長張錦麗表示，既然中央與地方已達成共識，為了民眾的權益，市府會扛起責任，盡快來審核確認，以早日核撥紓困金。

張錦麗轉述衛福部蘇麗瓊次長說，衛福部同仁已Key in了6095筆申請案，並查調完勞保和財稅資料，後續的審核就由新北市接手。她表示，在侯市長和衛福部陳部長10日通過電話後，事情有了轉圜，因此同意中央將9000多件申請案送回，讓新北市自行審核。

▲ 衛福部送回急難紓困案件 新北市府：儘速審查9301件核撥。（圖／新北市社會局提供）

▲ 新北市府會扛起責任，盡快來審核確認，以早日核撥紓困金。

張錦麗表示，新北市截至11日下午6時，29區公所共初步受理及審核2萬2517件，已核撥426件，下午5時並在市府6樓大禮堂辦理擴大急難紓困系統操作教育訓練及研商會議，將衛福部最新優化系統及增加2019年財稅資料等，向基層同仁說明，以加速審核及核撥作業。

侯友宜表示，衛福部要交還並授權給新北市審核，為了民眾的權益，新北市也全力配合，他11日上午親筆署名向29區公所基層同仁發出一封電子信「咱同一條心照顧艱苦人」，向基層同仁連日來的辛勞表示：「大家辛苦了！」

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