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業務員台64線「時速141公里」一路狂飆！公司竟得挨罰…背後原因曝光

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▲業務開車飆速，結果公司挨罰。（圖／翻攝新北市政府交通事件裁決處）

▲業務員開車飆速，結果公司挨罰。（圖／翻攝新北市政府交通事件裁決處，下同）

記者陳羿妏／新北報導

新北市一名生活用品百貨業務員上月18日開著公司的車行經台64線以時速141公里超快速度一路狂飆，遭照相取締舉發，事後，該車車主（公司）也被吊扣牌照3個月。不過，由於車輛為該公司所屬，且公司認為已事先告誡員工不得嚴重超速、致人受傷，要求撤銷吊扣牌照處分，但法院最終判公司敗訴，還是得挨罰。

新北市裁決處處長李忠台表示，當時這名業務員開著公司的休旅車行駛於「時速80公里」台64縣道路上，經過儀器測得時速141公里，等於是超速61公里，因此警方依照規定舉發開單。由於該車登記在公司名下，公司認為有「口頭提醒」過員工不得違法，依約定也有扣掉這名業務元獎金做為懲處，請求法院撤銷「吊扣牌照3個月」處分。對此，法院認為「口頭提醒」難確實督促駕駛，因此判車主公司敗訴。

▲業務開車飆速，結果公司挨罰。（圖／翻攝新北市政府交通事件裁決處）

李忠台提到，汽機車行車速度超過60公里以上，以道路交通管理處罰條例第43條第1項規定，最高處罰為新台幣2萬4000元，並記駕駛人違規點數3點且須接受道路安全講習，車主還會遭吊扣牌照3個月；另外，根據裁決處統計，去年汽機車超速60公里以上危險駕駛違規案件有1492件，而今年截至3月底止已有668件。

►拍照拍不完

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