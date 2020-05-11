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舞廳酒店開放地方決定？北市批中央不負責任　侯友宜：柯文哲的感受我完全理解

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▲▼侯友宜視察三重區公所申請紓困貸款。（圖／記者宋良義攝）

▲新北市找侯友宜。（資料照／記者宋良義攝）

政治中心／新北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，只要酒店、舞廳沒逾越相關防疫規定，開不開放就讓地方政府決定，台北市長柯文哲批評，「這就是典型不想負責任」。對此，新北市長侯友宜11日受訪時表示，完全可以理解柯文哲的心情，而新北市也會掌握好開放的節奏，不要衍生出更多困擾。

對於中央針對酒店還有舞廳，是否開放交由地方政府是不負責任的行為？侯友宜表示，新北市的作法有步驟、有順序、有計畫，完全按照自己的步驟走，涉及到中央的權責沒有辦法做的，會建議中央來做。

侯友宜認為，在整個防疫穩定下來以後，易收難放，收是代表，把整個生活的型態做一個大幅的限縮，比較簡單，但開放一定要有一個順序步驟，但中央前段時間要求舞廳、酒店要停業，很難保持社交距離，「那現在又希望地方自己來做決定，柯P他的心理我可以完全體會，因為中央說關，但是中央卻沒有說要開，由地方來負責，所以柯市長的感受我完全可以理解。」

侯友宜指出，新北市將分兩階段四梯次逐步逐步地來開放，新北市市長完全負起責任來，掌控我們所有開放的節奏，讓疫情不要因為我們在開放的過程當中，造成更多的困擾出來，一定全力的把關，哪些開放或不開放，一定經過防疫優先、專業評估、漸進開放，產生一個新形態的安全生活模式。

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