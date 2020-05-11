農漁民急難萬元紓困金申請首日　新北農業局超前部署人流順暢

▲ 農漁民急難萬元紓困金申請首日，新北農業局超前佈署人流順暢。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農漁民紓困補助11日起開放申請，新北市各農漁會超前部署，事前宣導分流、進行動線安排及演練，申請人流大致順暢，從申請到收件僅需5至10分鐘，新北市政府農業局今日關心各區農漁會作業情形，除了蒐集意見外，也感謝辛勞的農漁會人員。

新北市各農會會員約3萬9000人，約9成有投保農保或農職保，可直接匯款入帳，再扣除排富條款等限制，僅約2000人須到24區農會現場申請，另漁會符合申請資格者約1萬5千餘人；各農漁會針對農漁民紓困補助申請首日，無不全員備戰。

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▲ 新北市農業局兵分多路至農漁會關心紓困辦理情形。

農業局表示，除透過臉書社群、LINE群組不斷向農漁民宣導申請申請注意事項，及截止日至6月30日止，請民眾不要集中在首日申辦，另外，也有不少農漁會趁著假日進行動線安排及演練，希望能落實市府「加速收件、儘快送核」紓困作業處理原則。

農業局11日兵分多路至各農漁會關心申請情形，人流大致順暢，平均每人從申請到收件僅需5至10分鐘，但有農會反映農民生活補貼系統尚未完全整合，也有農友農保帳戶為配偶的，會顯示沒帳戶資料，而歸入未申請，針對前述情形，農會也即時通知農友前來補正資料，也將相關反映事項先行向中央反映，後續也持續關心各農漁會辦理情形。

農業局長李玟表示，新北市各農漁會針對農漁民紓困申請首日超前佈署，透過宣導分流、動線及窗口安排及模擬演練，減少民眾等待時間，加速紓困作業處理原則。

李玟說，11日受理申請案件數農會約60件，漁會約1510件，感謝各農漁會夥伴辛勞，有關各農漁會反映的各項問題，市府也會積極協助處理，讓基層辦理紓困申請作業能更加順利。

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