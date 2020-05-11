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新北420人今領萬元紓困金　侯友宜發信基層：送件衛福部「絕不是意氣之爭」

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▲▼侯友宜視察三重區公所申請紓困貸款。（圖／記者宋良益攝）

▲ 新北市長侯友宜。（圖／記者宋良義攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市11日發出第一波急難紓困金，全市29區共420人領到，市長侯友宜一早到土城區公所現場關心發放情形，並慰問第一線的工作人員。

侯友宜上午除了向一一向同仁問候感謝，「為了弱勢民眾的權益，你們辛苦了！」同時，他也發信給第一線的區公所同仁指出，第一批9千多件申請案送衛福部，絕不是意氣之爭，除了奉中央指示，也讓衛福部了解實際困難所在。

侯友宜11日由社會局長張錦麗和民政局長柯慶忠陪同，一早就到土城區公所實地了解，土城區長楊志宏表示，比起上週，11日申請民眾少了許多，但公所仍分成數組，包含解說、協助民眾填寫和收件等，另外六、日也有部分同仁加班審核。

▲ 新北市長侯友宜。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 新北市長侯友宜慰問第一線工作同仁。（圖／記者郭世賢翻攝）

37歲的謝先生從事婚紗攝影，因疫情關係，這幾個月來幾乎沒有接案，他在8日下午提出申請，11日上午領到，侯友宜詢問，這樣的審核發放速度可以嗎？他表示，沒想到速度這麼快，因為當中還有六、日，侯友宜說，同仁這幾天都在加班審核。

62歲的林先生原來在公園旁賣香腸，他說生意也受到影響，有時一天賣不到幾條，只好拿回家給孫子吃，小孩雖很開心，但他心在淌血，因為沒有了收入。還有一位55歲的江小姐，從事代工包裝，也受到疫情影響，上游沒有接到訂單，她也無法工作。

張錦麗表示，經過各公所兩天來的加班審核，全市29區公所共完成核定420件，今天即可現金發放，為了避免民眾奔波，後續完成審核確定符合發放標準者，會以直接撥入申請者提供的帳戶內為主。

侯友宜並在11日上午，以「咱同一條心照顧艱苦人」為題署名，發送給全市公所基層同仁，感謝大家3個多月來在忙著防疫之後又緊接著忙紓困，每天加班甚至忙到半夜，侯友宜強調「苦民所苦，以同理心為民服務，簡化作業，圓滿快速做到位，給乾涸的民眾及時雨紓困，這是政府施政的目的與責任！」

侯友宜說，無論地方或中央，大家一條心，共同把事情做好，盡速讓急需的民眾拿到錢，這才是最重要的。

「美麗最大的祕密」

▲ 咱們同一條心照顧甘苦人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 咱們同一條心照顧甘苦人。（點圖放大／記者郭世賢翻攝）

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