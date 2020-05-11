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981線三鶯捷運先導公車試辦　議員蘇泓欽爭取延駛鳳鳴地區

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▲ 981線三鶯捷運先導公車試辦 議員蘇泓欽爭取延駛鳳鳴地區。（圖／新北市交通局提供）

▲ 981線三鶯捷運先導公車試辦，議員蘇泓欽爭取延駛鳳鳴地區。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

臺北客運981線11日起試辦延駛路線至鳳鳴地區，擴大鳳鳴地區大眾運輸服務，並培養捷運三鶯線運量。臺北客運邀請新北市議員蘇泓欽、新北市交通局、鶯歌區公所到鳳鳴國中站視察搭乘狀況，民眾搭乘反映熱烈，臺北客運並貼心為乘客準備早餐，感謝搭乘民眾。

蘇泓欽指出，為方便民眾搭乘，981路線尖峰時刻約20分鐘發車一次，離峰時刻約30至40分鐘發車一次；行駛時間平日上午6時至晚間10時，星期例假日上午6時至晚間9時。蘇泓欽說，981公車自11日上午7時45分正式啟動延駛鳳鳴地區，當天搭乘首班車的民眾還可以獲贈免費早餐，歡迎民眾多加利用。

蘇泓欽強調，爭取981公車延駛至鳳鳴地區，自5月11日起先行試辦3個月，後續將視搭乘使用狀況滾動檢討。由於本路線屬於捷運三鶯線先導公車，希望民眾踴躍搭乘，待搭乘客源穩定後就可更進一步修改班次及路線，讓981線公車更符合民眾需求。

▲ 新北鶯歌4萬人口無台北公車可搭　議員蘇泓欽爭取981線公車延駛鳳鳴地區。（圖／新北市議員蘇泓欽提供）

▲ 新北議員蘇泓欽（左1）爭取981線公車延駛鳳鳴地區。（圖／新北市議員蘇泓欽提供）

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，981線原本是從鶯歌火車站發車，經三鶯大橋往捷運永寧站，服務三鶯地區民眾轉乘捷運板南線，因陸續接獲鶯歌鳳鳴地區民眾反映公車路線不足，交通局經與客運業者研商將981線延駛至鶯歌鳳鳴地區，以擴大服務範圍，也歡迎民眾多加搭乘。

交通局表示，因981線調整後增加行駛里程，為維持服務水準，因此將路線一併調整行駛三鶯二橋，以避開三鶯大橋、三鶯交流道等易壅塞路段，並截短路線至捷運頂埔站。

交通局提醒，原來搭乘981線從鶯歌火車站至三峽恩主公醫院的乘客，可改搭702、851（部分班次）、939副、F652、5005等多線公車；交通局將持續觀察981及其他替代路線的乘車狀況，視需求評估增設站位或加開班次，以儘量來滿足乘車需求。

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