警兵分6路查獲販毒集團　據點遍及新北桃園！拘提6人傳喚16藥腳

▲破獲黃姓男子為首販毒集團。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

警方專案小組於10日兵分多路於桃園市龍潭區、龜山、桃園、八德及新北市林口區等地持搜索票、拘票及傳票同步執行搜索拘提黃姓男子為首販毒集團6人，另並傳喚藥腳16名，現場並查獲毒品咖啡包89包、愷他命6包、搖頭丸1包、笑氣鋼瓶3瓶、拉K吸盤4組、空氣槍1支、電子磅秤、分裝袋1批等相關犯罪證據，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

▲▼查獲販毒集團毒品及相關犯罪證據。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局偵查隊日前在桃園市各區查獲多件毒品交易案件，隨即成立專案小組持續追查，向上溯源持續蒐報，得知該集團以黃姓男子為首，夥同多名男子組成販毒集團，經員警長期跟監蒐報集團成員及相關佐證後，報請桃園地方檢察署指揮偵辦，昨日持搜索票分別至桃園市龍潭區、龜山、桃園、八德及新北市林口區等處所，執行搜索攻堅行動。

▲警方也從嫌犯車內查獲毒品咖啡包。（圖／龍潭警分局提供）

警方考量狡猾黃嫌有多處住居所，加上旗下共犯分別居住各地，不敢貿然執行搜索逮捕行動，以優勢警力，結合了桃市警局少年隊及刑事警察局第三大隊幹員等友軍單位，兵分多路共同前往執行查緝行動。

警方對於黃嫌有販賣毒品給不特定人士之嫌，仍積極向上溯源並持續追查上游供毒集團，以及販賣毒品流向，另有無涉及其他刑案。龍潭警分局分局長蕭欽杰表示，由於毒品對社會的影響甚大，近年來國內各種毒品氾濫的態勢迅速，警方及時的偵破毒品案，無非是替社會剷除一大毒瘤，掃蕩毒品維護社會治安，警方責無旁貸。

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