車城60億元鉅量海洛英走私案　二審法官考量「無前科、子女年幼」減刑

▲屏東車城海洛走私案主嫌二審法官考量學歷低、無前科等因素減刑。（示意圖／pixday）



記者洪正達／高雄報導

屏東男子林進富、陳明智與其他12名共犯，於2018年11月間在車城準備以海運的方式將1240塊海洛英磚走私進國內，但被早一步埋伏的專案小組一舉逮捕，該案經屏東地院審理後分判林、陳2人無期徒刑及20年徒刑，但2人不服上訴，經高分院審理後，考量到2人學歷不高並育有子女，且毒品並未流入市面及無前科等因素下，改判林20年、陳16年徒刑。

據了解，林進富（54歲）與陳明智（64歲）與其他共犯起意運毒謀取暴利，並由共犯張男負責海路運輸、王男負責路地運輸，同夥分工相當縝密，專案小組更進一步發現，該批海洛英磚從緬甸走私，並裝入當地的公雞牌飼料袋中，後續再以大型運船運送，為了避免金主被查出，多次在海上換船掩人耳目，且參與海上運輸的同夥僅知道交貨、卸貨等細節，從誰發貨、要交貨給誰無法得知。

為了規避雷達掃描，販毒集團在靠岸不遠處換上小船，直到離岸1海浬時再將海洛英丟入海中，順著洋流漂到岸邊上，再由人力將毒品接駁上岸，所有過程都以無線電聯絡，到達木目的地後再將無線電丟入海中，不過手法再怎麼細膩仍然逃不過雷達掃描，專案人員發現從當天凌晨開始發現許多不明光點，加上附近沒有漁港及詭異的「縱向橫移」航線，於是出動大批人員前往查緝，一到現場果真發現林進富與共犯尤男正在搬運毒品，當場人贓俱獲，起出海洛英磚1240塊，總重470公斤，市值最少60億台幣。

販毒集團被破獲後，屏檢依《毒品危害防制條例》起訴所有成員並移審屏東地院，其中林進富、陳明智分判無期徒刑及20年徒刑，其他成員則另案審理中，其中還有2名未成年男子，林陳2人被判處重刑後不服上訴到高雄高分院，二審時法官考量到2人學歷不高，加上育有年幼子女，以及都無前科的情況下，且當下繳獲的毒品已全數銷毀並未流入市面，改判林進富20年、陳明智16年徒刑。