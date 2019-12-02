墨西哥槍戰「毒販17死警4殉職」　總統才剛堵川普嘴…人民爆質疑政策聲浪

▲墨西哥槍戰頻繁，市政廳彈痕累累。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

墨西哥安全部隊週末和毒梟集團在墨北一處小鎮展開槍戰，造成雙方合計21人死亡。向來深受販毒惡瘤侵害的墨西哥，如今再爆出與武裝毒梟集團的衝突，再次加深了總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）和美國總統川普間的緊張角力，因為川普曾說過，他會將毒梟集團視為恐怖分子。

《路透社》報導，科阿韋拉州（Coahuila）警方1日中午，在美國德州對面的墨西哥小鎮─烏尼翁鎮（Villa Union），和一夥卡車上的武裝槍手爆發槍戰。雙方斷續駁火至少一個小時後，科阿韋拉州當局向外界透露，至少7名槍手被擊斃，4名警察死亡，另6人受傷；稍後最新消息指出，遭擊斃的槍手已經增至17人，殉職警察維持4人，傷者6人。

▲▼總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）2018年12月上任，就職滿一周年之際，墨西哥人民持國旗上街遊行，發出「不要暴力」的怒吼。（圖／路透）

報導指出，大部分遭擊斃的槍手應是屬於墨國東邊塔毛利帕斯州（Tamaulipas）的販毒集團，他們試圖撤離烏尼翁鎮時，遭到警方飛車追逐，最終命喪槍口。

光天化日之下，警梟雙方竟拿重型武器朝對方猛轟，嚴重的社會安全危機再次讓墨國人民氣炸。社群軟體間爆發對上任不過一年的羅培茲總統洶湧的質疑聲浪，讓才剛要求外國勢力（川普）不要介入墨國的羅培茲，頓時顯得加倍狼狽，何況他不久前才說過「我們相信國家有能力克服罪犯」。

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