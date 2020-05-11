德媒指習近平要譚德塞瞞疫情　陸外交部：當日根本沒通過電話

▲疫情爆發後，譚德塞曾赴北京與習近平會面。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

德國《明鏡周刊》日前報導，大陸國家主席習近平1月21日在電話中要求世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）壓下新冠肺炎疫情資訊。大陸外交部發言人趙立堅11日否認此事，表示雙方在那天根本沒有通電話。

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透）



《明鏡周刊》的報導引述了德國聯邦情報局（BND）的說法，指習近平在電話中要求譚德塞隱瞞病毒人傳人的資訊，並延後宣布疫情為「全球大流行」（pandemic），導致全球浪費了長達6周的防疫關鍵期。

大陸外交部發言人趙立堅在例行記者會上回應此問題，他表示，中方領導人1月21日根本未曾同WHO秘書長通話，有關細節WHO已做出了詳細澄清，「希望有關媒體恪守新聞職業道德，不要散播虛假信息。」

WHO也發聲明回應此事，表示這份不準確的報導，分散、毀壞了WHO和全世界替結束新冠肺炎疫情所做的努力，並強調報導「毫無根據、完全不真實」，且譚德塞從未與習近平透過電話，或是其他方式進行交談。

WHO的聲明也點出了報導錯誤的地方，如大陸在1月20日確認了新冠病毒會人傳人。

▼習近平視察武漢火神山醫院。（圖／翻攝自微博）

