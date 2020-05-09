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女子騎單車手機導航入山迷途家屬自行搜尋也一樣　台南警消聯手救人

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▲台南市警消人員合力找到該名在台南山中迷途的女子，平安帶下山檢傷。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警消人員合力找到該名在台南山中迷途的女子，平安帶下山檢傷。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局9日晚上接獲高市消防局轉報，有1名女子使用手機導航獨自騎單車前往台南「308高地」卻在山中迷途，身旁都是竹林十分害怕，台南市警、消人員聯手入山搜救，好不容易找到該名女子，未料該女子家屬行入山尋人，也迷失在山中，警消人員再度出動入山救人，於近晚上近10找到3名家屬，平安帶下山。

台南市消防局119勤務中心於9日晚上6時40分許高市消防局轉通報，有1名女子使用手機導航騎自行車要前往308高地，目前迷失在山中，身旁都是竹林，十分害怕，並提供該女子所報之經緯度作搜救參考。

119根據經緯度，派遣關廟及龍崎消防分隊出動3車7人，持續電話與該名女子連絡，並確認地位點及安撫請該名女子，不要再離開任意移動以免與搜救人員錯身而過。

到晚上7時40分許，關廟車組到達可接近的小徑路口，下車步行進入小徑尋找，直到晚上8時4分，關廟分隊消防人員回報，轄區分局警方已將該名迷途的自行車騎士尋獲，目前將帶至關廟分隊檢傷及登錄資料。

消防局原本以為此一搜救任務已結束，未料，晚上8時43分許，高雄市119再度來電表示該名迷途的自行車騎士家屬，因自行入山尋找，目前迷失在該處山區小徑內，台南市119勤務中心只好再派遣關廟車組上山，尋找迷途的家屬，警消人員終於在深夜近10時許，找到該3名迷途家屬，平安帶下山。

台南市消防局呼籲民眾，萬一在山上迷路走失，家屬朋友切勿自行搜尋，尤其夜晚及不熟悉的地形，在山區很容昜發生意外危險，請通報警消人員查處。

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