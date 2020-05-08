鶯歌4萬人口無台北公車可搭　蘇泓欽爭取981線延駛鳳鳴地區

▲ 新北鶯歌4萬人口無台北公車可搭，議員蘇泓欽（左1）爭取981線延駛鳳鳴地區。（圖／新北市議員蘇泓欽提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

鄰近桃園的鶯歌大鳳鳴地區，人口已突破4萬人，但對外交通卻相當不便，新北市議員蘇泓欽積極爭取及新北市政府交通局協調下，台北客運自5月11日起將981線公車由鶯歌延駛到鳳鳴地區，讓大鳳鳴及鄰近的八德、桃園民眾前往土城、板橋更為便利。



蘇泓欽指出，位處新北市西南地區的鶯歌，雖設有火車站，但卻少有莒光以上的對號列車停靠，加上桃園地區前往台北的通勤民眾相當多，想要在上下班尖峰時刻擠上區間車相當不易。

蘇泓欽表示，和新北市其他地區相較，開往板橋、台北的公車路線、班次更是相對稀少，民眾往往望穿秋水也等不到公車。由於對外大眾運輸工具交通太不便利，從蘇有仁老議員到新北市議員蘇泓欽就任後，就持續爭取增闢公車路線。

▲ 台北客運981線公車路線圖調整後。



議員蘇泓欽眼見鳳鳴地區近年來人口急速成長，但當地迄今卻仍無大台北聯營公車提供服務，除在議會多次提出質詢外，也數度邀集交通局等相關局處及地方人士協調，自5月11日將原本由永寧站開往鶯歌的981線公車延駛至鳳鳴地區，讓鳳鳴地區民眾前往板橋、土城地區或轉搭捷運更加便利。



蘇泓欽表示，由於三鶯大橋目前正在緊鑼密鼓施工中，造成三峽復興路、鶯歌文化路交通壅塞，981公車將從樹林交流道下北大社區後，由學成路經台北大學、學勤路轉往三鶯二橋抵達鶯歌後，由中正一路轉建國路經火車站、鶯歌區公所後再轉至中山路接往鶯桃路；為因應民眾搭乘需求，在大鳳鳴地區設置永吉公園、福安街口、鶯桃鳳鳴路口、鳳鳴街口、鳳鳴國中、鶯歌路口、永和街口等站。

▲ 台北客運981線公車行駛動線調整後替代路線。



蘇泓欽指出，為方便民眾搭乘，981路線尖峰時刻約20分鐘發車一次，離峰時刻約30至40分鐘發車一次；行駛時間平日上午6時至晚間10時，星期例假日上午6時至晚間9時。蘇泓欽說，981公車將自11日上午7時45分正式啟動延駛鳳鳴地區，當天搭乘首班車的民眾還可以獲贈免費早餐，歡迎民眾多加利用。



蘇泓欽強調，981公車延駛至鳳鳴地區，將自5月11日起先行試辦3個月，後續將視搭乘使用狀況滾動檢討。由於本路線屬於捷運三鶯線先導公車，希望民眾踴躍搭乘，待搭乘客源穩定後就可更進一步修改班次及路線，讓981線公車更符合民眾需求。

「美麗最大的祕密」

▲ 台北客運981線公車行駛動線調整後比較圖。