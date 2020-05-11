LIVE／避免紓困之亂　龔明鑫上火線公布製造業貸款申請

記者陶本和／台北報導

在紓困之亂之後，行政院政務委員龔明鑫為避免再造成民怨，11日下午舉行「製造業協助方案加速計畫」記者會，會中將邀請經濟部次長曾文生，一起說明未來政府將如何協助國內製造業紓困貸款申請，並如何加速辦理作業。《ETtoday新聞雲》全程直播。

在4月17日時，龔明鑫曾舉行「紓困挺製造，一起度難關」記者會。在會中經濟部次長林全能宣布加碼197.1億元，針對製造業及其技術服務業提出4大紓困方案，像是「補貼薪資及營運資金」、「租金減免」、「水電減免」與「融資貸款」。

▲行政院政委龔明鑫。（圖／行政院提供）



對於製造業的紓困工作，龔明鑫11日下午再次舉行記者會，說明政府就製造業紓困進一步的進度，並談及接下來要如何加速辦理的作業等。

另外，龔明鑫近期多次被點名可能接掌國發會主委一職，先前他被問及此事時，顧左右而言他，還開玩笑地轉頭問身邊的桃園市長鄭文燦「要不要徵詢我一下？」

龔明鑫過去擔任經濟部次長、國發會副主委、台經院副院長等職務；而他在國發會副主委任內，推動亞洲‧矽谷、5+2產業計畫，加上同出學界，備受總統蔡英文重用。對於他是否會在記者會上，就人事調動而有進一步說法，外界仍拭目以待。

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