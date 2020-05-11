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基隆急難萬元紓困金申請　林右昌：盡快發放生活艱困民眾手中

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▲ 基隆急難萬元紓困金申請 林右昌：盡快發放生活艱困民眾手中。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆市長林右昌（右2）由社會處長吳挺鋒（左2）陪同。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌11日由社會處長吳挺鋒陪同，說明基隆市萬元紓困收件狀況，「基隆紓困OK，NO Problem！」，如符合資格，經過審核用最快的速度，核撥紓困金儘快發到民眾手上。

林右昌表示，無保工作者加碼紓困1萬元，6日開始受理申請，截至8日，市府申請案共1560件，諮詢的人很多有4475人次，周末假日七區區公所動員社政、民政課同仁與里幹事，全力加班整理紓困案件，處理以團隊合作、聯合編組模式，建立專責櫃檯受理，只要民眾諮詢提出申請，一律受理，讓大家暢通無阻申請案件。

有關媒體提問，萬元紓困方案推行，在部分縣市引發民怨，林右昌強調「基隆紓困OK，NO Problem！」，林右昌表示，「辦法是人想出來的，我們的目標就是要便民！」基隆市政府做了事先準備與努力，把異地辦公作為收件場所，由各里里幹事收件，如里幹事公出，就由各樓層值班里幹事隨時收件，民政課員與辦事員，編組進行電話解說及協助現場排隊民眾疑慮解答，公所一樓入口設臨時收件櫃台，設置看板公開相關資訊供民眾參閱。

現場設有急難紓困應對文件公告單檢核表，方便民眾瞭解及同仁檢核；加開受理窗口受理相關案件，請安心即時上工與志工先行協助篩檢，還配置一到二名人員在入口處向民眾說明是否符合篩檢資格，由里幹事受理案件。並以通訊軟體管道由里長宣導告知民眾相關訊息，讓民眾在最短時間理解申請方式及要件，避免白跑一趟，視民眾到場狀況，滾動式調整受理窗口，隨時派人力服務。

林市長強調，對基隆市政府來說，我們就是以「讓紓困金盡快發放到生活艱困的民眾手上」的原則來處理。

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