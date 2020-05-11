紓困金再多也無感！上班族「每年繳稅卻領不到」…怒吼：活該有勞保

▲乖乖繳稅的上班族無法申請紓困。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

政府推出多種紓困金方案，金額從1萬元至3萬元不等，先前交通部長林佳龍提出的「計程車司機補助6萬」還引發不少人反彈。一名網友表示，最近人人都搶著申請紓困補貼，雖然要準備很多資料佐證，「條件看似嚴苛但其實寬鬆，那沒領到的都是什麼人？」

原PO在PTT表示，他認為這次紓困方案的最大贏家是計程車司機，以及賣玉蘭花的阿姨，雖然要符合條件才可以申請補貼，很多人反映流程繁瑣、資料難蒐集，即便如此，還是有不少經濟狀況不錯的人混入其中，像是先前開著賓士並戴鑽戒到區公所申請的阿伯，似乎申請門檻沒有想像中嚴格，那麼「這一波紓困全沒領到的都是什麼人？」

請繼續往下閱讀...

▲來自勞工的吶喊。（圖／翻攝自PTT）



網友回應，這次紓困雖然幫到很多人，但廣大的普通勞工完全無感，補貼再多也看得到吃不到，「小英心中最軟的一塊，勞工阿」、「一般上班族啊」、「月入22k存款零元的人」、「老實工作的上班族阿X」、「我這種勞工可憐哪」、「每天幹得要死要活的基層22K」。

令上班族最不滿的是，明明每年都有乖乖繳納稅金，但需要政府幫忙的時候卻領不到，稅金反而被拿去補貼表面沒錢、實際上很富有的人，「乖乖繳2千多所得稅的窮人，一毛都沒有QQ」、「一個月賺2萬6，乖乖把勞保級距保在25200的人」、「活該有勞保的人」、「乖乖繳稅的笨蛋」。

據《BBC》報導，香港、澳門、美國、日本、新加坡以及南韓都是直接發放現金給公民，資格限制比較寬鬆，像是以年齡或是收入來劃分，和台灣比起來相對普及與簡化，屬於「無差別紓困」。其中香港、澳門公民得到的紓困金額最高，香港每位成年人可以拿到1萬港幣（約台幣3.8萬）。