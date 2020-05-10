台中男騎車搖晃遭攔查　嚇到腿軟求警「不要抓我」！酒測值0.9

▲陳男酒駕遭警攔查，嚇得雙腿發軟、癱坐在地。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

沒有酒駕前科的台中市陳姓男子，10日半夜酒後騎車見到警方臨檢，趕緊躲進騎樓，仍遭警發現盤查，警方要向他實施酒測時，陳男嚇得雙腿癱軟、跌坐在地，哀求警員「不要抓我」，經警耐心說明，陳男才願意配合酒測，酒測值達0.9毫克，依公共危險罪移送法辦。

台中市第一警分局繼中派出所表示，10日清晨3時30分許，員警於中區民權路與綠川西街口執行巡邏勤務時，發現一名陳姓男子（65歲）騎車搖搖晃晃，見巡邏車後馬上將機車停在騎樓旁，員警馬上將他攔查，而陳男渾身散發酒氣，欲對他進行酒測。

此時陳男相當緊張，經查，原來他沒有酒駕前科，也無被警攔查的經驗，陳嚇得兩腿發軟，當場攤坐在地，並哀求警員「不要抓我」、「原諒我」。警方見陳男如此緊張，遂耐心向他說明酒測的相關法律規定，陳也一再道歉說，「我知道了，很抱歉，造成大家的麻煩」，警則暖回「你的安全才是最重要的」，了解酒駕的嚴重性後，陳男終於願意接受酒測，經測達0.9毫克，依公共危險罪移送法辦。

台中市第一警分局表示，酒後駕車新法已經於2019 年7月1日實施，新法修正後在行政罰及刑責兩方面都有加重，汽車駕駛人拒絕酒測的罰款更從9萬提高到18萬元，更新增加同車乘客連坐處罰之規定，同車乘客如果有未勸阻酒駕，最高可罰3000元。

警方呼籲，早已針對轄內易酒駕場所及路段加強攔檢，希能遏阻酒駕事件之發生，並提醒民眾聚餐若有飲酒務必要有指定駕駛，或找計程車代駕，不僅可以盡興飲宴，也可以高興安全回家。酒後駕車傷荷包事小，生命安全才是最重要。

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